Боевики расстреляли штаб батальона

На рассвете 26 июля российские наемники начали обстреливать защитников Украины из 152-миллиметровых артиллерийских орудий. Выпустили 25 снарядов в командно-наблюдательный пункт батальона 58-й мотопехотной бригады им. Ивана Выговского. Ранили пятерых военных, еще трое получили баротравмы.

В течение дня боевики 15 раз нарушали режим прекращения огня. Били у населенных пунктов Водяное, Опытное, Каменка, Авдеевка, Галициновка, Старогнатовка, Широкино, Пивденное. Однако атака на батальон - не провокационный обстрел, а целенаправленная военная операция. Штаб батальона располагался на хуторе в 10 км от линии разграничения. По нему сразу била артиллерийская батарея - шесть орудий. Обстрелы корректировал российский беспилотник "Орлан-10", а его защищала станция радиоэлектронной борьбы.

Среди пострадавших - пятеро женщин, которые работали в штабе. Одна в тяжелом состоянии.

С начала июля российские наемники шестой раз атаковали штабы украинских частей, говорит председатель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

Кровавым оказалось 13 июля, в тот день от снарядов погиб Андрей Беляев, командир роты мотопехотной бригады им. Кошевого атамана Костя Гордиенко. Еще пятеро бойцов получили ранения. Их позиции в районе села Причепиловка Новоайдарского района Луганской накрыли из артиллерии 122-мм и 152-мм калибра.

- Русские атакуют точно, потому что их работу корректируют современные беспилотники "Орлан-10", - говорит военный эксперт Константин Машовец. - беспрепятственно просматривают наш тактический и оперативно-тактический тыл. Враг усовершенствовал свои "Орланы", увеличили высоту их полета, поставив лучшую камеру.

- Такими обстрелами россияне провоцируют Украину перед 27 июля - датой объявления президентом Украины Владимиром Зеленским перемирия, - говорит представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. - Используют чекистские методы. Потому что знают, насколько мы чувствительны к потерям наших воинов.