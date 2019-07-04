Боевики находятся под станицей Луганской

Вблизи Станицы Луганской, где произошло разведение войск, продолжают находиться боевики. Несколько человек, одетых в военную форму, заметили на мосту через Северский Донец.

1 июля наблюдатели ОБСЕ зафиксировали девять мужчин в одежде военного типа с наручными повязками голубого цвета. На них надписи "СЦКК" на русском и английском языках.

- Двое из них находились на передовой позиции вооруженных формирований над разрушенной частью моста в Станице Луганской. Остальные семь стояли на стоянке возле блокпоста боевиков, - пишут в отчете наблюдатели.

Пророссийские боевики выдают себя за местных жителей, переодевшись в гражданскую одежду, говорят в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

- Оккупационное командование через подконтрольные средства массовой информации распространяет слухи о несоблюдении договоренности о разведении войск и возвращения украинских подразделений на предварительно занимаемые позиции, - говорит Дмитрий Гуцуляк из Министерства обороны. - Для подготовки соответствующих фейковых видеоматериалов привлекаются съемочные группы ведущих российских телеканалов.

26 июня Вооруженные силы и боевики ЛНР начали разведение сил и средств у пропускного пункта "Станица Луганская". Об этом стороны договорились еще в 2016 году. Целью разведения сил якобы стал ремонт моста через реку Северский Донец для улучшения условий прохождения пропускного пункта.