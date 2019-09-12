Боевики хотят пустить поезда в Россию

Оккупационная администрация Донбасса собирается открыть прямое железнодорожное сообщение с Россией. Запустить поезда хотят до конца 2019 года и включить в российскую систему железных дорог, — говорит 40-летний Вадим Скибицкий из Главного управления разведки Минобороны Украины в интервью "Укринформу".

Сейчас до границы с РФ курсирует электричка Ясиноватая — Успенская. Следует через Макеевку, Харцызск, Иловайск и Амвросиевку.

- В прошлом году бывший директор захваченной Донецкой железной дороги Олег Калеватых обещал прямой поезд в российский Таганрог, - говорит 42-летний Андрей Васильченко из оккупированного Иловайска. — Но когда пришло новое руководство, Келеватых бросили на подвал. Поэтому идею заморозили. А теперь снова восстановили.

На оккупированной территории Донбасса осталось 226 тепловозов, 68 электровозов, 49 дизель-секций и 94 электросекции, принадлежащих "Укрзализныце".