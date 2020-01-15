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четверг, 16 января 2020 05:11

Боевикам отдали воров и убийц

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Во время обмена пленными в прошлом году 29 декабря боевикам отдали 15 уголовных преступников, которые не имеют отношения к войне на Донбассе.

Во время обмена отдали 124 человека и вернули 76 украинцев.

Отдали харьковчанина Максима Мысяка, обвиняемого в трех убийствах и покушении на бывшего нардепа Игоря Котвицкого.

Житель Днипра Александр Хавер сидел за разбой, а Михаил Титов убил пожилого жителя Волновахи, чтобы ограбить. К боевикам поехал Владимир Конончук, который убил племянницу.

Николая Тоцина 18 ноября 2015-го приговорили к 12 годам за убийство жены.

Виктор Немченко 20 лет провел в тюрьмах Донбасса. В 2019 году ему дали 13 лет тюрьмы за разбойное нападение на семью в Харьковской области. Мужчина с приспешниками ворвался в дом, проломил голову хозяину, задушил его жену.

Киевлянина Всеволода Подольского задержали за покушение на жизнь полицейских.

Автор: София СТАРОКОНЬ
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