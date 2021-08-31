Сухогруз столкнулся с самым большим пассажирским судном

Фото: road-crimea.narod.ru

31 августа 1986 года затонуло крупнейшее пассажирское судно Черноморского пароходства "Адмирал Нахимов". Погибло 423 человека.

Катастрофа произошла при выходе из порта Новороссийска. Пароход "Адмирал Нахимов" выполнял круиз и столкнулся с сухогрузом "Петр Васев".

Сначала существовал пароход "Берлин", который построили в 1925-м. Долгое время он выполнял регулярные рейсы между Германией и США. А с 1938 года осуществлял круизы в Средиземноморье. В годы Второй мировой войны он использовался как госпитальное судно, пока не затонул вблизи Польши. В январе 1945-го пароход потерпел торпедную атаку советских катеров. Судно подняли 17 сентября 1947 года, восстановили и реконструировали в ГДР. В 1957-м пароход с новым названием "Адмирал Нахимов" передали Черноморскому морскому пароходству.

С лета 1960 года постоянно фрахтователем парохода на время навигации и круизных рейсов по Крымско-Кавказской линии стал Украинский республиканский совет по туризму и экскурсиям.

31 августа 1986-го "Адмирал Нахимов" выполнял рейс по маршруту Одесса - Батуми - Одесса. Он отплыл из Новороссийска с 346 членами экипажа и 897 пассажирами на борту. Через 20 мин. капитан судна получил сообщение о входе в порт сухогруза "Петр Васев".

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По Правилам предупреждения столкновения судов в море "Адмирал Нахимов" должен был пропустить "Петра Васева", но диспетчер берегового поста регулирования движения дал команду сухогрузу пропустить пассажирское судно. Это подтвердили в эфире капитаны обоих кораблей. Но "Петр Васев" на скорости пять узлов под прямым углом ударил "Адмирала Нахимова" в правый борт. Это привело к образованию пробоины 8 м на 10 м.

Через 7 мин. после столкновения, имея крен на правый борт около 60°, "Адмирал Нахимов" затонул. Более 1 тыс. человек оказались в воде. Благодаря небольшому расстоянию до порта большинство людей удалось спасти. 64 члена экипажа и 359 пассажиров погибли: среди них был помощник капитана "Адмирала Нахимова" Александр Чудновский. Он управлял судном в момент столкновения. Поняв, что судно обречено, он заперся в каюте. Всех погибших поднять на поверхность не удалось. 64 пассажира вместе с "Адмиралом Нахимовым" навсегда остались на глубине 47 м в Цемесской бухте.

В марте 1987 года суд в Одессе признал капитанов обоих судов виновными в катастрофе и приговорил их к 15 годам лишения свободы. Суд не принял во внимание, что за два месяца до выхода "Адмирала Нахимова" Черноморское пароходство составило акт о непригодности 60-летнего судна выполнять подобные рейсы.

В ноябре 1992-го обоих капитанов выпустили на свободу. Соответствующий указ выдали президенты Украины и России. Виктор Ткаченко, командовавший сухогрузом "Петр Васев", уехал в Израиль. В 2003 году погиб: когда яхта под его командованием потерпела крушение вблизи Ньюфаундленда. Вадим Марков продолжил работу в Черноморском пароходстве капитаном-наставником на пассажирских судах. Умер в 2007 году в Одессе.

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Греческий паром Express Samina 26 сентября 2000 года столкнулся со скалами недалеко от острова Парос. Погибло 82 человека. Вечером паром отправился из Пиренейского порта в Афинах. На борту 472 пассажира, остальные 61 - экипаж. Около 22:12 корабль подходит к порту Пароса. Судно идет на автопилоте - экипаж, как и пассажиры, заняты просмотром прямой трансляции матча Лиги чемпионов между местным "Панатинаикосом" и немецким "Гамбургом".