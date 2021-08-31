 
Ексклюзивы
1/5
"Зеленский должен быть честным с армией" - политолог об обострении
"Зеленский должен быть честным с армией" - политолог об обострении
Просмотров: 603
"Обострение под Авдеевкой - сигнал США" - Гармаш
"Обострение под Авдеевкой - сигнал США" - Гармаш
1 Просмотров: 666
Увидим на своих границах раскаленные обломки империи - Зисельс
Увидим на своих границах раскаленные обломки империи - Зисельс
Просмотров: 1017
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
1 Просмотров: 954
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Просмотров: 6381
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
26 Просмотров: 11286
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
Просмотров: 909
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
6 Просмотров: 531
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Просмотров: 657
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
2 Просмотров: 1755
Фото
Все фото
13
9
10
3
7
Сухогруз столкнулся с самым большим пассажирским судном
Сухогруз столкнулся с самым большим пассажирским судном
В Луганской области вспыхнули лесные пожары
В Луганской области вспыхнули лесные пожары
Вырванные с корнем деревья и затопленное метро: стихия в Киеве натворила беды
Вырванные с корнем деревья и затопленное метро: стихия в Киеве натворила беды
17-летний за рулем Land Rover убил женщину
17-летний за рулем Land Rover убил женщину
В Киеве двое неадекватов разгромили троллейбус и избили водителя
В Киеве двое неадекватов разгромили троллейбус и избили водителя
Видео
Все видео
В Киеве дерево привалило маршрутку с пассажирами
В Киеве дерево привалило маршрутку с пассажирами
Табун тараканов и нечистоты из окон: киевлянка превратила жизнь соседей в ад
Табун тараканов и нечистоты из окон: киевлянка превратила жизнь соседей в ад
Малолетние вандалы "развлеклись" в парке. Их ищет полиция
Малолетние вандалы "развлеклись" в парке. Их ищет полиция
Сильная вонь ощущается за 1 км - в Киеве Днепр покрыли разноцветные пятна
Сильная вонь ощущается за 1 км - в Киеве Днепр покрыли разноцветные пятна
На украинской границе задержали нелегалов из Пакистана и Афганистана
На украинской границе задержали нелегалов из Пакистана и Афганистана
Интервью
1/5
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
1 Просмотров: 882
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 1008
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
1 Просмотров: 1620
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 1224
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
1 Просмотров: 1719
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
29 августа 2021
Просмотров: 621
Хтось наживається
– Люди швидко звикли сортувати сміття, – каже підприємець Михайло Підвашецький. Понад п'ять років тому він виготовив і встановив у ...
вторник, 31 августа 2021 10:45

Сухогруз столкнулся с самым большим пассажирским судном
13

  Комментировать

35 лет назад "Адмирал Нахимов" столкнулся с "Петр Васев"
Фото: road-crimea.narod.ru
35 лет назад "Адмирал Нахимов" столкнулся с "Петр Васев"
"Берлин", 1920 годы

31 августа 1986 года затонуло крупнейшее пассажирское судно Черноморского пароходства "Адмирал Нахимов". Погибло 423 человека.

Катастрофа произошла при выходе из порта Новороссийска. Пароход "Адмирал Нахимов" выполнял круиз и столкнулся с сухогрузом "Петр Васев".

Сначала существовал пароход "Берлин", который построили в 1925-м. Долгое время он выполнял регулярные рейсы между Германией и США. А с 1938 года осуществлял круизы в Средиземноморье. В годы Второй мировой войны он использовался как госпитальное судно, пока не затонул вблизи Польши. В январе 1945-го пароход потерпел торпедную атаку советских катеров. Судно подняли 17 сентября 1947 года, восстановили и реконструировали в ГДР. В 1957-м пароход с новым названием "Адмирал Нахимов" передали Черноморскому морскому пароходству.

С лета 1960 года постоянно фрахтователем парохода на время навигации и круизных рейсов по Крымско-Кавказской линии стал Украинский республиканский совет по туризму и экскурсиям.

31 августа 1986-го "Адмирал Нахимов" выполнял рейс по маршруту Одесса - Батуми - Одесса. Он отплыл из Новороссийска с 346 членами экипажа и 897 пассажирами на борту. Через 20 мин. капитан судна получил сообщение о входе в порт сухогруза "Петр Васев".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На затонувшем корабле нашли древний парфюм

По Правилам предупреждения столкновения судов в море "Адмирал Нахимов" должен был пропустить "Петра Васева", но диспетчер берегового поста регулирования движения дал команду сухогрузу пропустить пассажирское судно. Это подтвердили в эфире капитаны обоих кораблей. Но "Петр Васев" на скорости пять узлов под прямым углом ударил "Адмирала Нахимова" в правый борт. Это привело к образованию пробоины 8 м на 10 м.

Через 7 мин. после столкновения, имея крен на правый борт около 60°, "Адмирал Нахимов" затонул. Более 1 тыс. человек оказались в воде. Благодаря небольшому расстоянию до порта большинство людей удалось спасти. 64 члена экипажа и 359 пассажиров погибли: среди них был помощник капитана "Адмирала Нахимова" Александр Чудновский. Он управлял судном в момент столкновения. Поняв, что судно обречено, он заперся в каюте. Всех погибших поднять на поверхность не удалось. 64 пассажира вместе с "Адмиралом Нахимовым" навсегда остались на глубине 47 м в Цемесской бухте.

В марте 1987 года суд в Одессе признал капитанов обоих судов виновными в катастрофе и приговорил их к 15 годам лишения свободы. Суд не принял во внимание, что за два месяца до выхода "Адмирала Нахимова" Черноморское пароходство составило акт о непригодности 60-летнего судна выполнять подобные рейсы.

В ноябре 1992-го обоих капитанов выпустили на свободу. Соответствующий указ выдали президенты Украины и России. Виктор Ткаченко, командовавший сухогрузом "Петр Васев", уехал в Израиль. В 2003 году погиб: когда яхта под его командованием потерпела крушение вблизи Ньюфаундленда. Вадим Марков продолжил работу в Черноморском пароходстве капитаном-наставником на пассажирских судах. Умер в 2007 году в Одессе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Затонул сухогруз с 7 тыс. т украинской пшеницы

Греческий паром Express Samina 26 сентября 2000 года столкнулся со скалами недалеко от острова Парос. Погибло 82 человека.

Вечером паром отправился из Пиренейского порта в Афинах. На борту 472 пассажира, остальные 61 - экипаж. Около 22:12 корабль подходит к порту Пароса. Судно идет на автопилоте - экипаж, как и пассажиры, заняты просмотром прямой трансляции матча Лиги чемпионов между местным "Панатинаикосом" и немецким "Гамбургом".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сухогруз столкнулся с самым большим пассажирским судном». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
августа

Сухогруз столкнулся с самым большим пассажирским судном

Самое читаемое
Гороскоп на осень: на кого ждут высокие заработки и невиданный успех
Гороскоп на осень: на кого ждут высокие заработки и невиданный успех
 Просмотров: 23167
Гороскоп на 30 августа - 5 сентября: для кого настает пора важных изменений
Гороскоп на 30 августа - 5 сентября: для кого настает пора важных изменений
 Просмотров: 10116
Внучка Ротару прогулялась по Киеву в дерзком топе, который едва прикрывал грудь
Внучка Ротару прогулялась по Киеву в дерзком топе, который едва прикрывал грудь
3
 Просмотров: 8964
Британская модель изгибалась на лестнице топлесс
Британская модель изгибалась на лестнице топлесс
5
 Просмотров: 8109
Показали скудную жизни пенсионеров в СССР - подборка фото
Показали скудную жизни пенсионеров в СССР - подборка фото
6
 Просмотров: 5526
Происшествия
В Киеве дерево привалило маршрутку с пассажирами
В Киеве дерево привалило маршрутку с пассажирами
 Просмотров: 180
Табун тараканов и нечистоты из окон: киевлянка превратила жизнь соседей в ад
Табун тараканов и нечистоты из окон: киевлянка превратила жизнь соседей в ад
 Просмотров: 342
В Италии трагически погибла украинка
В Италии трагически погибла украинка Просмотров: 729
Рассказали о женщине, которая погибла под колесами 17-летнего
Рассказали о женщине, которая погибла под колесами 17-летнего
 Просмотров: 1602
В Луганской области вспыхнули лесные пожары
В Луганской области вспыхнули лесные пожары
9
 Просмотров: 261
Больше всего комментируют
3
Молчание превращает Зеленского в соучастника преступлений Путина - заявление "Европейской Солидарности"
3
Встречу Зеленского и Байдена снова перенесли - СМИ
3
Посол рассказала о графике Зеленского в США
3
Меркель не верит в агрессию России - Климкин
2
Пограничники впустили российских пропагандистов. Нужен визовый режим - Стерненко
Голосов: 401
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть