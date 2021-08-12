Автогаз дорожает каждый день

Литр автогаза в Украине в среднем стоит 17,35 грн. С начала июля он подорожал на 1,98 грн. Стоимость растет каждый день.

- В июле, августе и сентябре потребляются максимальные объемы автогаза, - рассказывает 40-летний Александр Сиренко, аналитик консалтинговой компании "Нефтерынок". - Пропан-бутан сельхозпроизводители используют и на сушилках зерна. Вторая причина - страна не производит в достаточном количестве свой автогаз. Импортируем из России, Беларуси и Казахстана. В начале июля Роснефть задержала отгрузку топлива. Был дефицит в 10-15 тысяч тонн. В середине июля были ограничения поставок из Казахстана.

В середине июля 1 т сжиженного газа стоил 23-25 ​​тыс. грн. На прошлой неделе стоимость достигла 28-29 тыс.

- Есть положительные моменты. Возобновляет работу Мозырский нефтеперерабатывающий завод после ремонта. Гривна укрепилась за последние недели. Производство газа понемногу растет. Укртатнафта и Кременчугский нефтеперерабатывающий завод наращивают переработку сырья. Импорт на максимуме. Я не хочу сказать, что есть искусственный дефицит. Просто все придерживают автогаз, потому что есть предостережения, что в августе будет еще хуже. Неизвестно, как Роснефть будет отгружать его, - добавляет Сиренко. - На газу выгодно ездить, когда его стоимость составляет половину цены бензина. Последний в среднем стоит 30 гривен за литр. Если будет расти, выгоднее будет покупать бензин. Как только операторы почувствуют, что от них уходит клиент, оптовые цены на автогаз пойдут на спад.