"Ауди" сбила людей на переходе

В Днипре похоронили 30-летнего Александра Усачева — популярного в городе ведущего праздников. Его с дочерью Надеждой, 3 года, вечером 16 февраля сбила "Ауди" на пешеходном переходе на углу ул. Слобожанского и ул. Воронежской.

Надежда находится в реанимации областной детской больницы. Имеет перелом затылочной кости и бедра.

Водитель "Ауди" убегал от полиции, потому что только что украл машину. В салоне находились 66-летний и 26-летний похитители и владелец авто, 30 лет.

После столкновения с людьми "Ауди" бросило на обочину. Воры начали убегать. Владелец побежал к патрульным. Воров задержали, изъяли два пистолета.

— Преступники схватили мужчину, угрожали и требовали 20 тысяч долларов. На светофоре пострадавший заметил патрульных. Открыл дверь и хотел позвать на помощь, — рассказывает Тарас Воликов из областной полиции.

Позже стражи порядка арестовали еще четырех членов банды. Их 54-летний организатор в ноябре прошлого года вышел из тюрьмы. Задержанным грозит 15 лет тюрьмы.