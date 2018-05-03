АТО завершилась

В мае в Украине вступили в силу несколько изменений. Антитеррористическую операцию на Донбассе заменили на Операцию объединенных сил — ООС. На 10–12% вырастет стоимость железнодорожных билетов, подорожал газ для предприятий, водители теперь могут ездить без ближнего света фар.

Антитеррористическая операция на Донетчине и Луганщине длилась с 6 апреля 2014 года. От 30 апреля военные действия называют Операцией объединенных сил. Это прописали в законе "О реинтеграции Донбасса".

В районе боевых действий создадут Объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины. Его руководителем назначили генерал-лейтенанта Сергея Наева, 48 лет. Штаб будет руководить всеми военными формированиями и правоохранительными органами. Последние отныне имеют право заходить в жилье, на предприятия, брать для служебных нужд транспортные средства.

— Обострения военных действий не будет, — говорит Сергей Наев. — Но мы уже не будем мириться с системными обстрелами. Ответ будет жесткий и неотвратимый. Дооборудуем и усилим оборонные сооружения. Создадим новые укрытия для бойцов и техники.

Для гражданских лиц на территории Донецкой и Луганской областей установили три зоны пребывания: "зеленая" — пребывание не ограничено; "желтая" — нужны документы, которые удостоверяют личность, проводится осмотр — лица, вещей и транспорта; "красная" — пребывание запрещено. Нововведение улучшит работу контрольно-пропускных пунктов.

Одним из заданий ООС будет восстановление разрушенных территорий, говорит 55-летний Павел Жебривский, глава Донецкой военно-гражданской администрации.

— Изменение формата уменьшит военную бюрократию. Выстраивается правильная модель взаимодействия силовых структур и исполнительной машины государства, — говорит военный эксперт Алексей Арестович, 42 года. — Раньше была путаница, потому что СБУ планировала общевойсковые и специальные операции, в которых не разбирается. В нормальных странах войной занимаются военные. Это дополнительный признак того, что ведем войну с Россией, а не антитеррористическую операцию с какими-то террористами.

В мае от Международного валютного фонда должен поступить пятый транш в размере $1,9 млрд — 49,4 млрд грн. Это произойдет, если будет сформирован антикоррупционный суд и оптимизируются социальные расходы из бюджета.

Суммарный внешний долг Украины — $65 млрд. В этом году государство потратит лишь на его обслуживание $5 млрд, не учитывая погашения тела кредита.

— Это не самая главная проблема экономики, — говорит 36-летний Сергей Фурса, инвестиционный банкир. — Сильное давление на страну из-за долгов будет в 2019–2020 годах. Говорить о возможности дефолта (неспособность проводить своевременные выплаты по долговым обязательствам. — ГПУ) рановато, но и отбрасывать не стоит. Должны выполнять программу Международного валютного фонда, чтобы получить кредиты для возмещения внешних ссуд. Можем выплатить эти деньги сами. Но политики не захотят делать это перед выборами.

В марте 2015-го МВФ одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины на $17,5 млрд. В ее рамках уже получили $8,7 млрд. Программа будет действовать до апреля 2019 года.

В мае курс гривни будет колебаться в пределах 25–26,5 за $1.

— Золотовалютных резервов хватит, чтобы держать курс в пределах 25–27 гривен за доллар до президентских выборов, — говорит финансовый аналитик Алексей Лупоносов, 38 лет. — Дальше будем иметь скачки курса. Лучше, чтобы власть сейчас не держала его искусственно, а дала возможность расти постепенно. Как и заложено в бюджете на этот год — до 31 гривни за доллар. Гривня будет обесцениваться дальше. Это нормально, потому что длится война с Россией.

Природный газ для промышленности подорожал на 780 грн — до 8670 за тысячу кубометров. Это спровоцирует рост цен на многие товары и услуги.

После майских праздников на 10–12% подорожают билеты на пассажирские поезда.

Автомобилисты с 1 мая могут ездить за пределами населенных пунктов без включенных фар и на летних шинах.