Артем Сурин проехал 40 стран

 
Ексклюзивы
1/5
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 549
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
2 Просмотров: 928
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1386
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
10 Просмотров: 5022
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
5 Просмотров: 6012
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
1 Просмотров: 3186
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
1 Просмотров: 16543
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
Просмотров: 3249
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Просмотров: 585
Бюллетени в один ящик и забытый паспорт: как голосовали политические лидеры страны
Бюллетени в один ящик и забытый паспорт: как голосовали политические лидеры страны
Просмотров: 7327
Фото
Все фото
3
4
3
2
2
21 человек погиб во время теракта в Крыму
21 человек погиб во время теракта в Крыму
Гусь свинье — не баран капусте
Гусь свинье — не баран капусте
Четверо бойцов погибли на фронте
Четверо бойцов погибли на фронте
В Крыму оккупанты устроили экологическую катастрофу
В Крыму оккупанты устроили экологическую катастрофу
В школу пошли 448 тысяч первоклассников
В школу пошли 448 тысяч первоклассников
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 846
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2142
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1053
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2754
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
22 июля 2019
Просмотров: 441
Усі коти на світі
— Вам із Миколою на годину роботи, — жінка переконує їхати до тестя в село Лісове. — Про все вже домовлено. Як спаде роса ...
вторник, 23 июля 2019 07:05

Артем Сурин проехал 40 стран

  Комментировать

Киевлянин 39-летний Артем Сурин 21 июля завершил кругосветное путешествие. Стал первым украинцем, который совершил путешествие по канонам Лондонского королевского географического общества - побывал в 40 странах, ни разу не воспользовавшись самолетом.

- Я родился в Советском Союзе, - говорит Артем Сурин. - Тогда не было возможности путешествовать, только мечтал увидеть другие страны. Во взрослом возрасте смог это осуществить.

Кругосветное путешествие начал в прошлом году 14 октября. За 280 дней преодолел более 100 тыс. км. Побывал на шести континентах, пересек три океана.

- В Иране мое путешествие могло завершиться, - говорит Сурин. - Там снимал туристические объекты квадрокоптером - табличек, запрещающих это делать, не было. Примерно на 15-й минуте полета услышал вой сирен. Ко мне вплотную подъехал полицейский пикап. Сказали: "Вы снимали полицейский участок, это шпионаж". Отвезли в участок. Отобрали дрон, паспорт, запретили пользоваться телефоном. Допрос длился 7 часов. От пожизненного заключения спастись помогли украинские дипломаты.

На путешествие Сурин потратил $100 тыс. – 2,8 млн грн. Его завершил в Черноморске Одесской области. Там зарегистрировали Национальный рекорд. В ближайшее время подадут заявку на фиксацию достижения в Книгу рекордов Гиннеса.

Артем Сурин родился в Харькове. В Киев переехал 25-летним. Имел здесь собственную юридическую фирму. В 2009 году передал бизнес партнерам, начал путешествовать. Вел авторскую передачу о путешествиях "Зе Юкрейнианс: открытие мира".

Автор: Виктория ТОПАЛА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Артем Сурин проехал 40 стран». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
БДСМ-маски и голая грудь: Ирина Шейк и Адриана Лима обнажились для пикантной съемки
БДСМ-маски и голая грудь: Ирина Шейк и Адриана Лима обнажились для пикантной съемки
9
 Просмотров: 29786
Календарь Pirelli: обнаженные женские тела, которые вызывают желание
Календарь Pirelli: обнаженные женские тела, которые вызывают желание
25
 Просмотров: 28566
Не понимала ни слова на украинском - сеть возмутила история с русскоязычным ребенком
Не понимала ни слова на украинском - сеть возмутила история с русскоязычным ребенком 3 Просмотров: 19665
&quot;Слуга народа&quot; готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
 1 Просмотров: 16552
Треть избирателей проголосовали на выборах в ВР
Треть избирателей проголосовали на выборах в ВР 2 Просмотров: 12879
Украина
В Днепре перекрыли мост
В Днепре перекрыли мост
Убийцу майдановцев выпустили из изолятора
Убийцу майдановцев выпустили из изолятора
"Поддерживали аннексию, пока не начали им дом сносить"
"Поддерживали аннексию, пока не начали им дом сносить" Просмотров: 63
Под церковью нашли сокровища XVII века
Под церковью нашли сокровища XVII века Просмотров: 504
Мужчину убила пчела
Мужчину убила пчела Просмотров: 45
Больше всего комментируют
16
"Я проголосовал за ЕС и НАТО" - Порошенко
10
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
9
Тимошенко проголосовала и не знает, кто будет премьером
6
"Вы пророссийский" - киевлянка на участке "наехала" на Разумкова
5
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
Голосов: 335
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua