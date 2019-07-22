Артем Сурин проехал 40 стран

Киевлянин 39-летний Артем Сурин 21 июля завершил кругосветное путешествие. Стал первым украинцем, который совершил путешествие по канонам Лондонского королевского географического общества - побывал в 40 странах, ни разу не воспользовавшись самолетом.

- Я родился в Советском Союзе, - говорит Артем Сурин. - Тогда не было возможности путешествовать, только мечтал увидеть другие страны. Во взрослом возрасте смог это осуществить.

Кругосветное путешествие начал в прошлом году 14 октября. За 280 дней преодолел более 100 тыс. км. Побывал на шести континентах, пересек три океана.

- В Иране мое путешествие могло завершиться, - говорит Сурин. - Там снимал туристические объекты квадрокоптером - табличек, запрещающих это делать, не было. Примерно на 15-й минуте полета услышал вой сирен. Ко мне вплотную подъехал полицейский пикап. Сказали: "Вы снимали полицейский участок, это шпионаж". Отвезли в участок. Отобрали дрон, паспорт, запретили пользоваться телефоном. Допрос длился 7 часов. От пожизненного заключения спастись помогли украинские дипломаты.

На путешествие Сурин потратил $100 тыс. – 2,8 млн грн. Его завершил в Черноморске Одесской области. Там зарегистрировали Национальный рекорд. В ближайшее время подадут заявку на фиксацию достижения в Книгу рекордов Гиннеса.

Артем Сурин родился в Харькове. В Киев переехал 25-летним. Имел здесь собственную юридическую фирму. В 2009 году передал бизнес партнерам, начал путешествовать. Вел авторскую передачу о путешествиях "Зе Юкрейнианс: открытие мира".