Арестовали американца, который воевал на Донбассе

Винницкий апелляционный суд 9 октября взял под стражу гражданина США 29-летнего Крейга Ланга. Его арестовали на два месяца. За это время должны решить вопрос с экстрадицией в США. Там его обвиняют в двойном убийстве.

Крейг Ланг - бывший военный парамедик Вооруженных сил США. В 2015 году пришел в Украинский добровольческий корпус "Правый сектор", затем перевелся в Грузинский легион. Воевал год на Донбассе.

Американца задержали на границе с Молдовой в Могилев-Подольском 21 августа. Он должен был пересечь границу и вернуться обратно в Украину, потому что истекал срок пребывания 90 дней. Пограничники узнали, что его с 18 августа разыскивает Интерпол.

Крейга подозревают в трех преступлениях в США - краже, разбое и убийстве. Американские законы предусматривают за это 15 лет тюрьмы или пожизненное.

Во время суда Крейг Ланг написал заявление в миграционную службу с просьбой предоставить ему статус беженца. Также готовят иск в Европейский суд по правам человека.

- Будем получать техническую запись судебного заседания. Суд фактически находился в совещательной комнате, - говорит адвокат Дмитрий Моргун. - Буквально прошло 5 минут. Судья вышел и зачитал из готового документа принятое решение. Не услышали наши утверждения о нарушении международных договоров. Отсутствуют переводы по делу.

Ланг все время жил в Киеве в квартире гражданской жены. Работал репетитором по английскому. Один раз в полгода ездил в США.

В день последнего судебного заседания обручился и обвенчался.