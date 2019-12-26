Януковича приговорили к 13 годам тюрьмы

До 13 лет тюрьмы приговорил заочно президента беглого Виктора Януковича Оболонский райсуд Киева 24 января. Признали виновным в государственной измене.

На приговор поступило шесть жалоб от адвокатов осужденного. Последнее заседание по их рассмотрению было 9 декабря.

- Приговор написан под диктовку власти, - заявил 6 февраля 69-летний Виктор Янукович на пресс-конференции в Москве. - Давление на суд было невероятным.

Дело о государственной измене Януковича рассматривали с мая 2017 года. Для возможности заочного судопроизводства изменили Уголовный процессуальный кодекс. Подозреваемый ни разу не приехал на заседание и не присоединился по видеосвязи.

Виктор Янукович почти шесть лет живет в России. Приговор вступит в силу после его задержания.

Янукович руководил Украиной в 2010-2014-х. По его каденции с Россией были подписаны Харьковские соглашения - о пребывании ее флота в Севастополе до 2042 года. Отказался подписывать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Из-за этого в Украине начался Майдан. После расстрелов в центре Киева 22 февраля 2014-го Янукович сбежал из страны. В следующем году парламент лишил его президентства.