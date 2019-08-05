Анастасию Шаповалову обварил кипятком гражданский муж

В ожоговом отделении Запорожской больницы №5 спасают 25-летнюю Анастасию Шаповалову. Под утро 31 июля ее облил кипятком 33-летний гражданский муж.

Пара живет в частном доме. Женщина выпрыгнула через окно и позвала на помощь. Пока могла говорить, рассказала, что с ней произошло.

- Проснулась от дикой боли, когда муж лил кипяток в рот. А потом выплеснул все в лицо, - вспоминает. - Вскочила и побежала в коридор, он за мной с ножницами. Начал резать волосы. Затем вылил еще литра четыре кипятка. Бросилась бежать и выпрыгнула в окно. Какой-то парень вызвал "скорую". А я пряталась в кустах.

Анастасия Шаповалова получила 21% ожогов лица, шеи, головы, верхних и нижних конечностей. Обожжены слизистые оболочки рта и трахеи.

- Она, наверное, с открытым ртом спала, обожжено все внутри, - говорит 27-летняя Злата Некрасова из благотворительного фонда "Эмоция". - У нее сильно распухла голова, обожженное все лицо.

Ожоги глубокие. Но шанс на выздоровление есть, по словам врачей.

Анастасия Шаповалова - сирота. Выросла в детском доме. Имеют общих детей - 6-летнего сына и дочь, 4 года. О самом муже соседи говорят, что он наркозависимый и не впервые поднимал руку на жену.

Сейчас женщине нужны дорогостоящие медикаменты и кровь. Всем необходимым помогают волонтеры и неравнодушные жители города. Впереди Анастасию ждут многочисленные операции.

Подозреваемый сбежал сразу после содеянного. Его разыскивает полиция. За нанесение телесных повреждений может попасть в тюрьму на три года. Детей временно забрала к себе их баба по отцу.