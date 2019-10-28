Анастасия Полищук украла 3-месячного мальчика

25 октября суд города Ирпень Киевской области отправил под домашний арест 26-летнюю Анастасию Полищук. За два дня до этого она украла 3-месячного Дениса Туженова в поселке Коцюбинское. Забрала его из коляски и убежала на такси, пока мать 19-летняя Елена зашла на почту.

Полицейские объявили план "Перехват" в области. За 4 часа нашли серое такси "Део Ланос". Водитель рассказал, что женщину с младенцем высадил в селе Софиевская Борщаговка. Через несколько часов Анастасию поймали.

- Она была в квартире. В кроватке спал младенец. Анастасия уверяла, что это ее сын, - говорит 44-летний Олег Петренко из Ирпенского отдела полиции. - Когда привезли настоящую мать - стала говорить, что одолжила ребенка, планировала вернуть. Сейчас признается, что собиралась воспитывать мальчика как своего.

Анастасия и Елена познакомились накануне похищения.

- Начали общаться в интернете в группе помощи молодым матерям. Сказала, что хочет помочь деткам. Предложила вместе пойти за подарками для детей, - говорит Елена. - Показалась доброй, отзывчивой. Рассказывала, что имеет 7-летнего ребенка, беременна вторым.

Женщины пошли вместе в магазин. Елена купила там памперсы.

- Потом мне надо было зайти на почту, - продолжает Елена. - Малый как раз заснул. Настя предложила постоять с ним на улице, так как в отделении шумно. Когда я зашла - она исчезла.

Анастасия Полищук родом из райцентра Бердичев Житомирской области. Окончила местный колледж, по специальности - воспитатель. В 2014-м в составе добровольческого батальона "Азов" воевала на Донбассе. Получила контузию. Затем переехала в Киев.

- В первых отношениях она не могла иметь детей. В АТО познакомилась с мужчиной, забеременела. Но случился выкидыш, - продолжает Олег Петренко. - Об этом мужу не сказала, продолжала имитировать беременность. Вынашивала план, где украсть малыша.

Три месяца Анастасия жила в отеле. Родителям говорила, что в роддоме. В это время присоединилась к волонтерским сообществам в социальных сетях, которые предлагают помощь молодым родителям.

За похищение ребенка Анастасии Полищук грозит пять лет тюрьмы.