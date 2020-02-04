Алексей Кучкин погиб через месяц после свадьбы

Публикуем поименный список павших в январе 2020-го защитников Украины.

Известно о смерти 15 воинов, в том числе 11 — в бою. Информация о некоторых — неполная. Самому младшему погибшему было 22 года, самым старшим — по 47.

Наиболее острой ситуация была 18 января — тогда Украина потеряла одного бойца и 10 были ранены.

За месяц ранения и боевые травмы получили 32 защитника Украины.

2-3, 7, 11-13, 17, 21, 27, 29-31 января обошлось без раненых, по данным штаба операции Объединенных сил.

В течение первого месяца 2020-го российские оккупационные войска нарушали режим тишины 230 раз.

Боевые

5 января

Сергей Дичек, 47 лет, жил в райцентре Волочиск Хмельницкой области.

Автомобиль, в котором ехал, подорвался на мине за хутором Вольный Попаснянского района на Луганщине. Его побратим получил ранение.

Боец 130-го отдельного разведывательного батальона. На войне — с 2014 года.

Остались мать, жена и двое сыновей.

Сергей Рацун, 43 года, из села Москвитяновка Полонского района Хмельницкой области. Жил в городе Славута.

Погиб от пули российского снайпера близ села Крымское Новоайдарского района Луганской области. Механик-водитель 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". В 2014 году Сергей мобилизовался в ряды 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. В мае 2016-го перевелся в 93-ю бригаду, участвовал в боях в Крымском, Новотроицком, вблизи Авдеевки Донецкой области.

Остались мать, три брата, жена, дочь и пасынок

9 января

Николай Довженко, 23 года, из села Цибулевка Великомихайловского района Одесской области.

Получил тяжелое ранение пулей калибра 5,45 мм вблизи Красногоровки Донецкой области. Потерял много крови, умер через несколько часов. Служил старшим стрелком в 28-й отдельной механизированной бригаде им. Рыцарей Зимнего Похода. По контракту служил с 26 мая 2017 года.

Остались отец, сестра, брат, гражданская жена и 5-месячная дочь.

15 января

Алексей Кучкин (Василевский), 24 года, из села Первухинка Богодуховского района Харьковской области. Жил в городе Каменское Днепропетровской области.

Российский снайпер попал ему в голову в промзоне Авдеевки на Донетчине.

Старший солдат, стрелок мотострелкового отделения батальона 92-й отдельной механизированной бригады им. Кошевого атамана Ивана Сирко. Погиб через месяц после свадьбы. Женился в декабре 2019 года во время отпуска. Взял фамилию жены — Василевский.

Подписал контракт на службу в ВСУ в мае 2016 года. Служил в 133-м отдельном батальоне охраны, в 2019-м перевелся в 92-ю бригаду.

Остались мать, брат, жена и ее сын.

16 января

Игорь "Хима" Химичук, 29 лет, из города Чуднов Житомирской области.

Погиб от пули снайпера вблизи Новозвановки Попаснянского района Луганской области. Служил водителем отделения обеспечения Чудновского районного военкомата. Оттуда его направили в 72-ю отдельную механизированную бригаду им. Черных Запорожцев. С начала 2015-го и до конца 2016 года служил в батальоне оперативного назначения Нацгвардии им. Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого. Затем подписал контракт с ВСУ.

Остались мать, две сестры, жена и малолетний сын.

18 января

Валерий "Морячок" Закусило, 32 года, жил в селе Гуничи Овручского района на Житомирщине, впоследствии - в Белой Церкви на Киевщине.

Погиб от пулевого ранения головы в Попаснянском районе на Луганщине. Старший солдат 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев. На срочной службе был в морской пехоте. С Вооруженными силами подписал контракт.

Остались родители, жена и две дочери.

19 января

Александр "Кэп", "Погранец" Слободанюк, 47 лет, из Первомайска Николаевской области. Погиб от пули снайпера вблизи хутора Вольный Попаснянского района Луганской области. 7 января праздновал день рождения.

Младший сержант, командир мотопехотного взвода в 72-й отдельной механизированной бригаде им. Черных Запорожцев. 22 года был в Вооруженных силах. Воевал с начала российско-украинской войны. Сначала служил в пограничных войсках, в 2015-2016 годах — в 80-й десантно-штурмовой бригаде. Впоследствии подписал контракт с 72-й.

Остались родители, сестра, двое детей и двое внуков.

20 января

Василий Муха, 31 год, из села Пески-Радьковские Боровского района Харьковской области.

Погиб от ранений, полученных возле поселка Опытное Ясиноватского района Донецкой области. Одна из трех пуль стала смертельной.

Командир отделения 37-го батальона "Запорожье" 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады. До 2014-го работал строителем в России. С началом войны вернулся в Украину и пошел добровольцем в военкомат. По мобилизации служил в 92-й отдельной механизированной бригаде. Дважды продлевал контракт. Последний подписал 19 января 2019 года, до его завершения оставалось 10 дней.

Остался отец.

22 января

Николай "Красный" Сорочук, 22 года, из села Чорниж Маневичского района Волынской области. Погиб во время обстрела позиций из стрелкового оружия недалеко от Водяного Волновахского района на Донетчине.

Старший солдат, военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Первый контракт на службу подписал 22 декабря 2015 года. Участвовал в боевых действиях вблизи Попасной, Новозвановки, Красногоровки, Марьинки, Новотроицкого. Второй раз на полгода заключил контракт 16 декабря 2019-го.

Остались мать и сестра.

26 января

Евгений Щуренко, 41 год, из села Лески Килийского района Одесской области, жил в городе Килия. Погиб от осколочного ранения головы возле Красногоровки Донецкой области. 27 января ему исполнилось бы 42 года.

Солдат, старший механик-водитель в 28-й отдельной механизированной бригаде им. Рыцарей Зимнего Похода. Военную службу по контракту начал 22 августа 2019 года.

Остались мать, брат, сестра, жена и взрослый сын.

Антон "Капкан" Хоба, 27 лет, из Шостки Сумской области.

Подорвался на мине недалеко от поселка Пивничное Донецкой области. Первый контракт на военную службу подписал 31 июля 2014 года. Стал в ряды 91-го отдельного полка оперативного обеспечения на должность сапера, впоследствии был командиром инженерно-саперного отделения. В том же году с группой добровольцев полка выезжал на защиту Донецкого аэропорта. В 2016-2017 годах выполнял боевые задачи на Светлодарской дуге в составе 53-й отдельной механизированной бригады. Вернулся на контрактную службу в мае 2018-го.

Остались родители и брат.

Небоевые

1 января

Юрий "Гудвин" Сергиев, из Киева.

Погиб в результате ранения головы вблизи Золотого на Луганщине. Основные версии смерти — самоубийство, неосторожность. Лейтенант, служил по контракту в 72-й отдельной механизированной бригаде им. Черных Запорожцев.

Остались жена и дочь.

5 января

Руслан Насальский, 24 года, из села Фурманка Уманского района Черкасской области.

Погиб вблизи Павлополя Волновахского района Донецкой области. Обстоятельства не уточнены. Сержант, служил в 109-м батальоне 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Контракт подписал в 18 лет. Остались мать, сестра, жена и трое детей.

13 января

Виталий Караван, 26 лет, из села Корчик Шепетовского района Хмельницкой области.

Погиб близ Песков Ясиноватского района Донецкой области в результате неосторожного обращения с боеприпасами. Солдат мотопехотного взвода в 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде. По контракту служил с февраля 2018 года, до тех пор воевал в составе добровольческого подразделения.

Остались мать и брат, также участник боевых действий.

25 января

Николай Ошурко, 21 год, из села Кутин Заречненского района Ривненской области. Погиб в Луганской области, обстоятельства не уточнены. Служил по контракту в 40-й отдельной артиллерийской бригаде. Остались родители.