Александр Комарницкий умер после столкновения с полицейским

24 июня член партии "Гражданская позиция" 47-летний Александр Комарницкий умер в больнице. 12 дней находился в коме после инцидента с полицейским в Виннице.

- Остановилось сердце замечательного человека, преданного патриота Украины Александра Комарницкого. Трагедия, которая июньским вечером произошла на улице нашего города, - говорит председатель Винницкой областной организации партии Сергей Гайструк, 60 лет. - Полиция, которая должна охранять покой и мирную жизнь граждан - побила Сашу до состояния, ставшего смертельным. За что? Только за то, что отказался свидетельствовать о том, о чем понятия не имел и что не позволяла его мудрая совесть.

11 июня в Виннице полицейский попросил Комарницкого стать понятым якобы по делу об изъятии у кого-то оружия. Тот отказался. После этого между мужчинами произошла словесная перепалка, милиционер толкнул политика. Комарницкий упал, ударился головой и потерял сознание.

- Александр отказался, потому что не имел к тому никакого отношения и спешил домой за час до полуночи. Полицейские говорят, будто он им угрожал и хотел побить. Не верю. Знаю Александра хорошо. Он был и делегатом съезда партии - спокойный ответственный человек, - говорит лидер партии Анатолий Гриценко, 61 год.

Глава Нацполиции 47-летний Сергей Князев отстранил от должности четырех начальников областной полиции. Причастному к убийству правоохранителю избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.