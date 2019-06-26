Яхта Кличко загорелась в 180 километрах от берега

В Средиземном море возле Испании загорелась яхта украинского боксера Владимира Кличко, 43 года. С ним были семья и друзья.

Огонь вспыхнул в ночь на 24 июня в машинном отделении. Судно двигалось с острова Ибица на остров Майорка на ежегодную встречу фонда "Сердце для детей". В момент пожара яхта находилась в 180 км от берега. Пожарные потушили пламя.

"Не стоит волноваться, мы в порядке. Все закончилось хорошо благодаря пожарной части Майорки и нашей команде на борту. Они взяли ситуацию под контроль, - пишет Владимир Кличко в "Твиттере". - Надо быть осторожнее с мыслями. Судьба слишком прямо восприняла мое желание почувствовать адреналин".