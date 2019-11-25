Адвокат семей Героев Небесной сотни объявила голодовку

20 ноября Генпрокуратура утратила следственные функции в ходе реформы. Преступления против участников Революции достоинства передали Госбюро расследований.

"Следствие по делам Майдана остановили на неопределенное время. Передавать дела некому и некуда", — написала адвокат семей Небесной сотни 39-летняя Евгения Закревская в "Фейсбуке". 21 ноября объявила голодовку, пока Верховная Рада не примет поправку в закон о Государственном бюро расследований, которой создаст специальное управление и переведет туда без конкурса часть следователей Генпрокуратуры, которые расследовали дела Майдана.

15 ноября парламент рассматривал соответствующий законопроект №2116. Но не проработал все правки. Следующее пленарное заседание запланировано на 3 декабря.

— Полгода с новой властью, три месяца с новым генпрокурором. Если за это время проблему не решили, то в следующий раз вспомнили бы лишь 20 февраля, — говорит Евгения Закревская в эфире "Эспрессо ТВ" 23 ноября. — До сих пор были акции протеста потерпевших и правозащитников. Только за несколько последних месяцев написали четыре обращения. Ни на одно никто не ответил. Непосредственно обращались к депутатам.

— Генпрокуратура расследовала преступления на Майдане почти шесть лет. Если просто передать дела ГБР — это выбросить их на ветер. Они растворятся в ведомстве. Это парализует следствие, — говорит адвокат семей Небесной сотни Павел Дикань, 55 лет.

— У следователей, которые занимались в ГПУ избиениями и убийствами во время Революции достоинства, есть сформированная картина преступления. Новым людям понадобится много времени, чтобы погрузиться в эти дела (насчитывают около 5 тыс. томов. — ГПУ). Это выглядит как умышленный слив дел Майдана. А новая власть бросалась громкими заявлениями, что будет продолжать расследование. Критиковала предшественников за затягивание. Следователи и в предыдущие годы не имели поддержки власти — президента, парламента, руководства правоохранительных органов. Все, что удалось сделать, — вопреки политикам, а не благодаря. Была надежда, что с новой властью изменится отношение к расследованию. Очевидно, этого не будет.