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"А здесь аптека или маркет будет? Хотелось конфет "рошеновских"

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— Знала бы, что откроют паспортный стол на границе, не сидела бы месяц в Херсоне, — говорит полная женщина в бордовом берете. На автобусе Херсон-Каланчак едет к контрольно-пропускному пункту с оккупированным Крымом.

"Границей" называет пункты пропуска, возникшие после оккупации полуострова в 2014 году. "Каланчак" получил название от одноименного районного центра, расположенного рядом.

До Каланчака будет ехать белый микроавтобус "Мерседес Спринтер". В салоне пахнет лимонным освежителем. С черных сидений поднимается пыль. Смуглый водитель в кожанке объясняет, что ждем пассажиров с поезда.

После прекращения железнодорожного сообщения в Крым ездили частные перевозчики. В 2016-ом россияне ввели обязательную перерегистрацию автомобилей. В Украину на так называемых крымских номерах не въедешь. Поэтому бусы везут людей до административной границы. Украинскую и "оккупантскую" таможни пассажиры преодолевают пешком. А на полуострове их встречает второй водитель.

Поезд опаздывает на 20 минут. К микроавтобусу из него подходят пассажиры. Минут 10 длится суета-все складывают вещи в багажник. Водитель подсказывает, где разместиться в салоне.

— Сдаем за проезд, — говорит водитель.

— Сколько? — спрашиваю, ища кошелек.

– 250 гривен.

Отправляемся в 2-часовую дорогу. На выезде из Херсона начинает накрапать дождь. Проезжаем мимо бетонных стен Северокрымского канала. Его возвели еще в советское время, чтобы дать засушливому Крыму воду. Для этого перекопали Днепр и затопили несколько сотен сел Днепропетровщины, Запорожья и Херсонщины. После российского вторжения на полуостров, шлюзы перекрыли.

Маршрутка прибывает в пункт пропуска "Каланчак". Люди спешно выходят из буса. Забирают багаж и почти бегут к черноглазому пограничнику, который сверяет паспорта и пропускает.

В лицо дует крымский ветер, даже зимой пахнет морем и степными травами.

- А вы не знаете, тут аптека или АТБ будет? - из пункта пропуска выходит 45-летняя Оксана Тесляр. Шатенка в короткой куртке, с кравчучкой в руках. — Так хотелось конфет "рошеновских". Мне было все равно, что происходит. Просто жила, ходила на работу. И в Россию не хотела. Уснула в одном государстве, а проснулась в другом.

Оксана живет в городе Яны Капу (до 2016 года назывался Красноперекопск. — ГПУ), едет к подруге в Киев. На вопрос о настроениях в Крыму коротко отвечает: "По-разному".

— Единственный плюс — много полиции в городе. Как-то спокойнее стало. При Украине боялась в подъезд вечером зайти, а теперь нет, — говорит.

Контрольно-пропускной пункт "Каланчак" расположен среди поля, на админгранице Херсонщины и Крыма. В 2014-ом здесь появились позиции украинской армии и вагончик для пограничников и таможенников. Туалетом служила деревянная будка, от дождя и солнца прятались под навесом. Людей и автомобили пропускали медленно.

На переоснащение пункта пропуска выделили 60 млн грн. Возвели две остановки, три одноэтажных обитых металлопрофилем дома. Постелили асфальт, разбили клумбы, высадили туи и можжевельник. Работают четыре туалета, два приспособлены для людей в колясках. Есть киоск, который торгует водой и снеками.

Перед таможенным переходом расположена сервисная зона — Центр предоставления административных услуг и хостел для водителей. ЦПАУ имеет большие панорамные окна. Он закрыт, хотя 19 декабря его открыл вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба.

— Все почти готово. Подключают электроэнергию, устанавливают камеры наблюдения, — говорит Михаил Тхор, начальник местных пограничников. — Монтируем канализацию и кондиционеры. Там есть мебель и два терминала.

Слышно жужжание болгарки. За забором ездит оранжевый экскаватор, который должен укрепить берег канала.

При входе в Центр висит расписание работы. Принимать людей будут с понедельника по четверг с 8:00 до 19:00. В пятницу до 16:00. Суббота-воскресенье выходные.

Раньше для вклеивания фотографий в паспорта, оформления биометрических документов или получения юридических услуг крымчане ездили в ближайшие украинские города или в Киев. Теперь все можно сделать здесь.

На автобус идут 42-летняя Оксана Полякова и 50-летняя Ирина Кузьмина из Севастополя.

— Едем свежим воздухом подышать, к матери в Горловку, — говорит Оксана. — Украина сделала шедевр, а не границу. В Крыму кто-то еще взывает за Россию, но по Украине у многих болит душа. Приятно смотреть, как наше государство расцветает.

За 4 часа на "Каланчаке" админграницу с оккупированным Крымом пересекают человек 50.

На полуостров можно попасть тремя путями

На админгрнице Херсонской области и оккупированного Крыма работают три пункта пропуска — "Каланчак", "Чаплинка" и "Чонгар". Все имеют пешеходные и автомобильные зоны.

Самый популярный пропускной пункт "Чонгар". Расположен на автодороге Симферополь — Харьков. Им за 12 месяцев воспользовались 831 тыс. человек.

Наименее популярный среди граждан Украины - "Чаплинка". Здесь пересекли границу 135 тыс. лиц. Пунктом пропуска "Каланчак" воспользовались 629 тыс. человек.

Въезд в Крым через Керченский пролив, на кораблях или авиации запрещен. Украина официально закрыла все порты и аэропорты после аннексии Россией полуострова.

Автор: София СТАРОКОНЬ
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