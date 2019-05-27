39 часов тушили городскую свалку

- Дымило в одном месте, а горело - где-то на глубине и в другом. Трактор разворачивал мусор, а пожарные заливали водой, которую брали из реки Коломак. Вонь стояла ужасная, - рассказывает 37-летний Виталий Шкаревский из Службы чрезвычайных ситуаций Полтавской области.

Пожарные тушили свалку в селе Макуховка Полтавского района 39 час. Выгорело 800 кв. м. О пожаре сообщили 22 мая в 2:40. К обеду 23 мая ликвидировали огонь на территории 600 кв. м. Полностью потушили в 17:35.

- В прошлом году на свалке в Макуховке произошли 23 пожара. Причина всегда одна - неосторожное обращение с огнем неизвестного лица, - говорит 46-летняя Светлана Рыбалко, руководитель пресс-службы ГСЧС Полтавской области. - На самой свалке живут люди. Постоянно что-то копают и выжигают. Лет 15 назад в мусоре нашли мину. Наши пиротехники решили подрывать на месте, потому что перевозить было опасно.

В этом году полтавская городская свалка горела семь раз.