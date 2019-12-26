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пятница, 27 декабря 2019 07:00

32 человека погибли в одесских пожарах

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За год в Одессе произошли три крупных пожара, в которых погибли 32 человека. Половина - в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Он загорелся утром 4 декабря. В помещении было до 400 человек. Пламя быстро распространилось. Из-за дыма и высокой температуры студентам и преподавателям было трудно найти выход. Некоторые начали прыгать из окон 6-этажного здания. Одна студентка упала на спасателя 43-летнего Сергея Шатохина, который стоял на пожарной лестнице. Погибла. Пожарный умер в больнице через три дня.

Тела двух погибших идентифицировали сразу. Еще 14 человек пожарные искали несколько дней. 12 декабря опубликовали список жертв. Еще 32 человека получили травмы.

Замыкание произошло на третьем этаже в кабинете №9, установили следователи. Там была заведующая одного из отделений колледжа. Запаниковала. Закрыла помещение и побежала предупредить об огне руководство заведения. Потеряла время для спасения людей.

Подозрение в служебной халатности объявили директору колледжа 65-летней Любови Кочерге. С 11 декабря она находится под круглосуточным домашним арестом.

17 августа в городе сгорел отель "Токио Стар" на ул. Водопроводная, 1. В заведении было до 200 человек. Погибли девять. Травмировались - 10.

В здании произошло замыкание. Не было пожарной сигнализации, гидрантов и огнетушителей. Полиция объявила подозрение четырем людям. Следствие продолжается.

Корпус №7 Одесского областного медицинского центра психического здоровья загорелся 10 июня. Там находились трое работников и 54 пациента - ветераны Второй мировой войны и Афганистана. Шесть пациентов и медсестра Юлия Никита погибли. Дело расследуется по четырем статьям. Среди них - служебная халатность.

Автор: Анна БОВА
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Дата
27
декабря

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