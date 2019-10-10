29 жертв сталинского террора отпевали священники трех церквей

 
Ексклюзивы
1/5
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 171
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1071
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
5 Просмотров: 2052
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 2403
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 1305
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 3177
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1872
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
3 Просмотров: 4572
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 6417
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3906
Фото
Все фото
3
4
6
3
4
За неделю оккупанты убили трех воинов
За неделю оккупанты убили трех воинов
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
21 человек погиб во время теракта в Крыму
21 человек погиб во время теракта в Крыму
Гусь свинье — не баран капусте
Гусь свинье — не баран капусте
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 2358
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6516
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1323
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 981
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 792
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 октября 2019
Просмотров: 99
Перекурмішкана осінь
Через деякі незалежні од мене обставини пропустив трохи осені. Пропустив якраз оті два тижні, коли нинішня осінь стала безповоротною. В цьому є дві ...
пятница, 11 октября 2019 00:00

29 жертв сталинского террора отпевали священники трех церквей

  Комментировать
 

8 октября в городе Дубно на Ровенщине перезахоронили останки 29 жертв сталинских репрессий. Тела обнаружили в июне во время раскопок во дворе бывшей тюрьмы.

- В черепах есть пулевые отверстия, другие кости имеют переломы, - говорит директор мемориально-поискового центра "Доля" Святослав Шеремета, 46 лет. - По заключению антрополога, который проводил исследования, останки принадлежали людям, которые последнее прижизненное время находились во влажном помещении. Скорее всего их держали в Дубенской тюрьме. Старшей жертве 57 лет, младшей - 17.

Чтобы идентифицировать тела, историки начали искать документы, связанные с расстрелами в Дубно. Среди архивов Народного комиссариата внутренних дел обнаружили информацию об уничтожении более 400 человек 24-25 июня 1941 года - перед отступлением советской армии из города. Предполагают, что другие могилы замученных расположены под зданиями тюрьмы, которые возвели после расстрелов. Часть могли выкопать и вывезти при прокладке коммуникаций.

Исследователи нашли отчет, составленный немецкими военными во время осмотра тюрьмы. Они 1 июля 1941-го обнаружили еще не похороненных жертв.

"Удалось установить следы надругательства над заключенной женщиной, которую изнасиловали после расстрела, - говорится в документе. - Об этом свидетельствует то, что нижняя часть живота у женщины была обнажена, одежда задрана вверх, ноги раздвинуты под углом, характерным для совершения полового акта. А во влагалище найдены следы спермы. О том, что женщину изнасиловали уже после расстрела, свидетельствует положение ног. Если бы ее расстреляли после полового акта, то ноги приняли бы другое положение - характерное для смертельной агонии".

Всех похоронили на местном кладбище. Известно, что среди них были не только украинцы, а поляки и немцы. Поэтому панихиду провели священнослужители Православной церкви Украины, Украинской греко-католической и Римско-католической церквей.

Автор: Игорь ШЕВЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «29 жертв сталинского террора отпевали священники трех церквей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;От красоты не осталось и следа&quot; - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас
"От красоты не осталось и следа" - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас Просмотров: 40177
Белле Хадид - 23: самые &quot;горячие&quot; фото манекенщицы
Белле Хадид - 23: самые "горячие" фото манекенщицы
10
 1 Просмотров: 18666
Датский фотограф показала, как выглядит смерть: устрашающие фото
Датский фотограф показала, как выглядит смерть: устрашающие фото
15
 Просмотров: 18270
Осталось 48 часов: что происходит с Заворотнюк
Осталось 48 часов: что происходит с Заворотнюк Просмотров: 18063
Данилюк заявил, что не вернется к Зеленскому
Данилюк заявил, что не вернется к Зеленскому 1 Просмотров: 13617
Украина
Отменяют бумажные трудовые книжки
Отменяют бумажные трудовые книжки
На автогонках машина влетела в зрителей
На автогонках машина влетела в зрителей
Захара Беркута сыграл робот из "Терминатора"
Захара Беркута сыграл робот из "Терминатора"
Документы о расторжении брака высылают в электронном виде
Документы о расторжении брака высылают в электронном виде Просмотров: 198
Появились новые правила пересечения пунктов пропуска
Появились новые правила пересечения пунктов пропуска Просмотров: 2925
Больше всего комментируют
7
Зеленский собирается построить вал вокруг Донбасса, если мира не будет год
5
Я не боюсь Майдана – Зеленский
3
Зеленский будет общаться с журналистами на фудкорте
3
Зеленский нахамил журналисту: "Девочки нет. С вами ничего не будет"
3
"Формула Штайнмайера": президент признал ошибку
Голосов: 2879
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua