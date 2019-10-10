29 жертв сталинского террора отпевали священники трех церквей

8 октября в городе Дубно на Ровенщине перезахоронили останки 29 жертв сталинских репрессий. Тела обнаружили в июне во время раскопок во дворе бывшей тюрьмы.

- В черепах есть пулевые отверстия, другие кости имеют переломы, - говорит директор мемориально-поискового центра "Доля" Святослав Шеремета, 46 лет. - По заключению антрополога, который проводил исследования, останки принадлежали людям, которые последнее прижизненное время находились во влажном помещении. Скорее всего их держали в Дубенской тюрьме. Старшей жертве 57 лет, младшей - 17.

Чтобы идентифицировать тела, историки начали искать документы, связанные с расстрелами в Дубно. Среди архивов Народного комиссариата внутренних дел обнаружили информацию об уничтожении более 400 человек 24-25 июня 1941 года - перед отступлением советской армии из города. Предполагают, что другие могилы замученных расположены под зданиями тюрьмы, которые возвели после расстрелов. Часть могли выкопать и вывезти при прокладке коммуникаций.

Исследователи нашли отчет, составленный немецкими военными во время осмотра тюрьмы. Они 1 июля 1941-го обнаружили еще не похороненных жертв.

"Удалось установить следы надругательства над заключенной женщиной, которую изнасиловали после расстрела, - говорится в документе. - Об этом свидетельствует то, что нижняя часть живота у женщины была обнажена, одежда задрана вверх, ноги раздвинуты под углом, характерным для совершения полового акта. А во влагалище найдены следы спермы. О том, что женщину изнасиловали уже после расстрела, свидетельствует положение ног. Если бы ее расстреляли после полового акта, то ноги приняли бы другое положение - характерное для смертельной агонии".

Всех похоронили на местном кладбище. Известно, что среди них были не только украинцы, а поляки и немцы. Поэтому панихиду провели священнослужители Православной церкви Украины, Украинской греко-католической и Римско-католической церквей.