20-летний нацгвардеец застрелился в суде

31 июля в Одесской городской больнице №10 умер 20-летний конвоир Национальной гвардии Украины. Утром 29 июля в Киевском районном суде Одессы он выстрелил себе в голову.

В тот день конвоировал подсудимого. Имел табельное оружие — пистолет Макарова. Вышел в комнату для стражи, где пустил себе пулю в подбородок.

— Почему произвел выстрел — пока не известно. Свидетелей события нет, — говорит Владимир Белов из Южного оперативно-территориального объединения Нацгвардии. — Накануне гибели у бойца был выходной. С ним общался психолог — замечаний и отклонений не имел. Что спровоцировало его на такие действия, покажет служебное расследование.

По неофициальной информации, солдат оставил предсмертную записку. В воинской части эту информацию не подтверждают и не опровергают.

Боец родом из Тернополя, на срочную службу пошел в мае. Расходы на похороны взяла на себя воинская часть.