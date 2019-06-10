На рассвете 9 июня за селом Збаржевка Погребищенского района Винницкой области в приток реки Рось упал грузовой микроавтобус "Мерседес Спринтер". Перевозил ядохимикаты для возделывания земли: инсектициды, фугнициды и пестициды. От удара загорелся. Местные проснулись от взрыва.

— Сильно испугались, — говорит секретарь сельсовета Збаржевки 54-летняя Татьяна Хутько. — Увидели большой столб дыма. До ближайших домов 500 метров. Побежали к реке, а там машина горит. Повсюду валялись белые 5-литровые канистры.

Спасателей вызвали рыбаки, которые сидели на дамбе. Пожарные приехали через 15 мин.

- Первыми ребята увидели ноги, которые торчали из окон буса. Вытащили из салона мужчин, тушили огонь. Выяснили, что машина загорелась от столкновения с деревом. Когда потушили его, вытащили на дорогу, — говорит 45-летний Александр Кутовой, начальник Винницкого областного управления Службы по вопросам чрезвычайных ситуаций. — В это время те мужчины убежали.

В салоне везли 1 т особо опасного инсектицида "Нурел Д" в 5-литровых канистрах. Это химический препарат для защиты растений от насекомых. Часть вылилась в реку. Спасатели запретили местным рыбачить на Роси и ее притоках. Сообщили всем государственным службам об угрозе отравления людей в городах, которые берут воду из реки ниже по течению.

— Нам запретили даже купаться. Ради безопасности череду коров перегнали на другое поле. Людей попросили не пить воду из колодцев, — говорит Татьяна Хутько.

Утром 10 июня в Белой Церкви Киевской области отключили насосы центрального водозабора. 200-тысячный город остался без воды. До обеда она еще текла из кранов в некоторых районах города. Имела неприятный запах. Коммунальщики заверили, что это вода, оставшаяся в резервуарах сетей.

В 13:00 по двору городской больницы №1 женщины в белых халатах носят воду. Одни в ведрах, другие в 3-литровых банках.

— Глаза вылезают, пока дотяну. Носят только санитарки. Таскаем в стационар и поликлинику, — говорит санитарка Наталья. Отдыхает возле двух пластиковых ведер. — Я такого беспредела еще не видела. Про яд сказали еще вчера, а первую воду привезли сегодня в полдень в бочке на тысячу литров. Разве за это время нельзя было набрать?

По распоряжению городского головы в городе 10 июня закрыли все школы и детские сады.

— Пока неизвестно, на сколько, — говорит начальник городского отдела образования Юрий Петрик, 53 года. - Во вторник в городе должно пройти внешнее независимое оценивание. Перебои с водоснабжением его не сорвут. У нас достаточно запасов питьевой и технической воды.

Возле колонки на ул. Институтской, 3, стоят 35 человек с пустыми бутылками.

— Я такого не видел с тех пор, как ее установили. Надо стоять час, чтобы просто напиться, — говорит житель дома 28-летний Дмитрий Ярмола.

В микрорайоне Гаек есть грузовик с водой. Надпись на цистерне: "Бесплатная питьевая вода". Водитель - без футболки, с усов стекает пот. Поток воды не отключает, пальцем заслоняет шланг. Пока наливает воду одному, за ним подходит другой с 5-литровыми пластиковыми бутылками.

— Машина вмещает 2 тонны. Одну уже выкачали на Леваневского. Закончится эта — поедем набирать еще из отстойников Белоцерковводы, — говорит водитель.

Напротив грузовика — магазин с вывеской "Мазепинская вода". На белом листе написано: "1 л — 1,8 грн".

— Когда водоканал туда поставил цистерну, так люди и помчались. Не задумываясь, что пить ее нельзя, она же грязная, — говорит продавец Ольга Константиновна, 62 года. — Покупателей сегодня вдвое больше, чем всегда. Была тонна воды, уже заканчивается. Люди паникуют, не знают, когда включат воду. Еще и колодцев на районе нет.

С 16:00 питьевую воду завозят во все микрорайоны города. Автоцистерны размещают в 11 местах: магазин "Нептун" на Торговой площади, супермаркет "Новус" на ул. Некрасова, магазин "Фуршет" на ул. Митрофанова, магазин "Билла" в микрорайоне Гаек, стадион на Песчаном массиве, дворы на ул Крыжановского, Привокзальная, Гетманская, сквер Таращанского массива, дом №27 по ул. Коновальца, стоянка возле торгового центра на ул. Фастовская.

В полдень на центральном пляже реки Рось загорают два человека. Говорят, спасатели запретили купаться. Те сидят под зонтом возле туристического корабля "Юрьев". Все - в плавках, один с капитанской фуражкой на голове.

— Люди утром приходят на пляж, но мы предупреждаем. Все идут назад. Яда не много вылилось. Рыба живая, плавает. От места аварии до нас более 70 километров. А по дороге еще три водохранилища. Течение слабое. Оно все перемешается и растворяется, — рассказывает 59-летний Владимир Шутый, начальник спасательно-водолазной станции в городе Белая Церковь.

В супермаркете АТБ на ул. Ярослава Мудрого, 3 толпятся две сотни людей. У четырех касс на полу стоят литровые бутылки с водой. Полки, где были 5-литровые бутылки — пустые.

— Не успеваю выставлять товар. Только выставил полку — за 5 минут уже все выгребли. На складе воды уже нет. Говорят, в дороге, — говорит грузчик Владимир Дорошко, 55 лет.

Препараты украли у двух фермеров

На место аварии микроавтобуса "Мерседес" за село Збаржевку Погребищенского района Винницкой области приехали полицейские. Начали искать владельца, потому что рядом никого не было. Обнаружили, что у машины нет номерных знаков, номер кузова стесан.

— Кому принадлежит машина и кто был за рулем — устанавливаем, — говорит Анна Олийнык из областной полиции.

Следователи выяснили, что химикаты перед этим украли у фермеров из хозяйств Липовецкого и Козятинского районов. Сумму ущерба оценивают в 870 тыс. грн.

Анна БОВА

Под угрозой оказались 350 тысяч человек

Река Рось, в которую на рассвете 9 июня попали препараты для возделывания земли, протекает по трем областям Украины. Из ее акватории берут воду для питья не менее, чем в 80 населенных пунктах. Там проживают более 350 тысяч человек.

Перечень населенных пунктов, в которых люди могут отравиться водой:

ВИННИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Погребищенский р‑н:

с.Ордынцы, с.Надросье, с.Булаи, с.Спичинцы, с.Васильковцы, с.Педосы, г.Погребище, с.Круподеринцы, с.Саражинцы, с.Юноши, с.Дзюньков, с.Обозовка, с.Майское, с.Збаржевка, с. Борщаговка

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Тетиевский р‑н:

с.Кошев, с.Погребы

Володарский р‑н:

с.Косовка, с.Мармулиевка, с. Городище-Косовское, с.Зрайки, с. Завадовка, с. Рачки, пгт Володарка, с. Надросовка, с. Логвин, с. Березна, с. Михайловка, с. Городище-Пустоваровское, с. Щербаки, с. Фесюры

Белоцерковский р‑н:

с.Малая Сквирка, с. Яблоневка, с. Городище, с. Пилипча, с. Глубочка, с. Чмыревка, г.Белая Церковь, с. Шкаровка, с. Коженики, с. Томиловка

Ракитнянский р-н:

с. Бирюки, с. Пугачевка, с. Остров, с. Синява, пгт Рокитное, с. Бушево

Таращанский р‑н:

с. Бовкун

Богуславский р‑н:

с. Саварка, с. Синица, с. Лютари, с. Бородани, с. Чайки, с. Дыбинцы, с. Мисайловка, с. Раскопанцы, г. Богуслав, с. Хохитва, с. Дешки, с. Тептиевка, с. Калиновка, с. Половецкое, с. Москаленки

ЧЕРКАССКАЯ ОБЛАСТЬ

Корсунь-Шевченковский р‑н:

с. Хлеровка, с. Николаевка, пгт Стеблов, с. Яблоневка, г.Корсунь-Шевченковский, с. Карашина, с. Ольховчик, с. Гарбузин, с. Набутов, с. Деренковец, с. Драбовка, с. Нетеребка, с. Сахновка

Каневский р‑н:

с.Лука, с.Межирич, с. Михайловка

Черкасский р‑н:

с. Крещатик