1700 летучих мышей прятались в мебели

1700 летучих мышей насчитали экологи на балконе квартиры на седьмом этаже многоэтажки на ул. Мазепы во Львове. Это самое большое количество найденных летучих мышей в одном месте в Украине, говорят специалисты.

- Хозяева сначала были не против такого соседства. Но животных становилось больше и больше. На балконе обустроили место для зимовки, - говорит 53-летний Андрей-Тарас Башта из Института экологии Карпат Национальной академии наук Украины.

Люди сначала обратились за помощью к спасателям. Те направили их к экологам.

- Летучие мыши вида вечерница рыжая. Скрывались в мебели на балконе, - добавляет Башта. - Собирал их 3 часа. Во Львове сейчас тепло, поэтому выпустили их. Имеют еще время, чтобы найти место для зимовки.

Летучие мыши традиционно впадают в зимнюю спячку. Обычно обустраиваются в дуплах, заброшенных зданиях, пещерах, на чердаках. С 2005 года все чаще зимуют возле людей, говорят ученые.