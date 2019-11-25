Владельца "Львова" никто не видел три года

Есть у нас интересный футбольный клуб "Львов". Раньше клубов с таким названием во Львове было три или четыре. И они впоследствии исчезали, не оставив после себя никаких материальных следов, кроме упоминаний в документах. Но это название чем-то привлекает, и есть теперь еще один "Львов", который участвует в футбольных соревнованиях. Этот "Львов", если верить официальному сайту "украинской премьер-лиги", основали в 2016 году. Спросите, что в этом необычного? Разве такие же "футбольные клубы" не появляются и не исчезают у нас чуть ли не ежемесячно? Таки - нет! Потому что в других, так же как в прежних клубах под названием "Львов", были президенты, которых можно было увидеть и даже поговорить. А владельца и президента нынешнего ФК "Львов" Богдана Копытко никто не видел. Все мои коллеги добавили бы "от слова совсем", но я ради чистоты языка этого не буду делать. Копытко действительно никто не видел с 2016 года. Даже те, кто в 2016-м взорвал автомобиль, в котором тот Копытко должен был ехать. В результате погибли люди, пойманных исполнителей суд отпустил. Словом, все, как у нас. Поэтому ни один футболист или тренер футбольного клуба "Львов" ни разу не видел своего президента. Так же не видели его ни в федерации - ассоциации футбола, ни в "премьер-лиге", где выступает команда, принадлежащая Копытко. Его фото, которое в последние годы путешествует по отечественным средствам массовой информации, является практически единственным подтверждением существования Копытко. Конечно, "Львов" - не единственный украинский футбольный клуб, владелец которого не показывается на люди. Но тот другой хоть на видео записывается, чем свидетельствует факт своего физического существования во времени и пространстве. Поэтому имею теперь новое развлечение - у всех, кто либо работает, либо работал в футбольном клубе "Львов", я спрашиваю при встрече только одно - Копытко видел? И ответ получаю всегда тот же - нет! Никаких следов, ни видео или еще какого изображения, кроме того снимка, тоже найти невозможно. Ну, отзовитесь же хоть кто-нибудь! Он же дает кому-то какие-то указания, в конце концов - деньги! Покажите его нам, дорогие львовяне! Пока еще "Львов" существует. Потом уже тот Копытко будет неинтересен. По крайней мере, любителям футбола. 56 минут сыграл украинец 30-летний Андрей Ярмоленко в матче своего клуба - английского "Вест Хэма" против "Тоттенхэма". Вышел в стартовом составе. Поединок получился провальным для бывшего футболиста киевского "Динамо". Проиграли - 2:3. А тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо победил в первом матче на новой должности.

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