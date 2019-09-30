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вторник, 01 октября 2019 00:30

В Украине нет работы для Вернидуба

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Юрий Вернидуб много работал в молодежном футболе в Запорожье с тренером Анатолием Чанцевым. Затем они перешли в луганскую "Зарю".

Юрий Николаевич получил свой шанс, которым воспользовался сполна. Первое время ушло на раскачку, а затем начал добиваться результата. Последние три сезона имел хорошие показатели. Команда была на виду. Вернидуб находил и раскрывал футболистов. Важная его особенность - доверие молодежи. В "Заре" она прогрессировала. Потом были и иностранцы. Продемонстрировал умение работать с различными футболистами. Даже ветераны в "Заре" играли довольно долго. Это все можно записать к плюсам работы Юрия Вернидуба.

Были и минусы. Прежде всего это игра только через быстрый выход из обороны - в контратакующий футбол. В этом команда Вернидуба была сильна не только в Украине, но и в еврокубках. Позиционно "Заря" атаковала слабо. Со временем это стало проблемой, потому что соперники стали играть против команды Вернидуба от обороны. "Заре" самой надо было атаковать. Здесь не все получалось. Пошли моменты психологического срыва. Юрий Николаевич несколько раз подавал в отставку. Это все характеризует Вернидуба как наставника, который не умеет сдерживать собственные эмоции.

Наших тренеров неохотно приглашают за границу. Скорее, следует говорить об Азербайджане, Казахстане, Узбекистане. В этих странах есть финансовые возможности, в клубах с уважением относятся к иностранным наставникам. Пример Романа Григорчука показывает, что можно получить хорошее предложение.

Конечно, в таких странах внимание к тренеру со стороны СМИ не так велико. Но можно искать возможности. Леонид Кучук, который работал в российском "Локомотиве", пошел тренировать украинский клуб первой лиги. Здесь важно, чтобы сам тренер хотел развиваться.

Футбол. Чемпионат Украины 2019/20. Премьер-лига

Результаты матчей седьмого тура

"Динамо", Киев - "Днепр" - 2:0; "Шахтер", Донецк - "Ворскла", Полтава - 4:0; "Карпаты", Львов - "Колос", Ковалевка, Васильковка, Киевщина - 1:2; "Александрия", Кировоградщина - "Львов" - 2:0; "Мариуполь", Донецкая область - "Десна", Чернигов - 0:4; "Олимпик", Донецк - "Заря" Луганск - 0:5

Автор: Олег ФЕДОРЧУК, футбольный тренер
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