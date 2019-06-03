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вторник, 04 июня 2019 06:06

В "Шахтере" Мораесу забивать легче, чем в "Динамо"

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Форвард "Шахтера" 32-летний Жуниор Мораес стал лучшим бомбардиром чемпионата. Нападающий сборной Украины забил 19 мячей в 27 матчах. Это на один гол больше, чем у игрока киевского "Динамо" Виктора Цыганкова.

Подобная результативность Мораеса — определенная неожиданность. Причина — возраст футболиста и мотивация. Чемпионом Украины он уже был в составе киевского "Динамо".

Однако именно переход из киевского клуба в "Шахтер", который состоялся летом прошлого года, помог форварду удачно выступить в этом сезоне. Мораес получил огромное желание доказать всем свою квалификацию. Если бы сезон сложился неудачно — болельщики "Динамо" смеялись бы над ним по игровым причинам, а "Шахтер" — признал бы ошибочность трансфера.

Другим важным фактом является национальность Мораеса. Никаких проблем не было, чтобы стать своим среди бразильцев "Шахтера". Здесь ему забивать легче, чем в "Динамо".

Если в киевской команде Мораес был вынужден много играть индивидуально, искать мяч, то в "Шахтере" пришлось только завершать атаки.

Португальский тренер "Шахтера" Паулу Фонсека смог использовать сильные стороны Мораеса. Он не стал перестраивать или менять Жуниора, а капитализировал его преимущества.

Серьезных перспектив Мораес не имеет. В начале апреля ему исполнилось 32 года. Бразильские футболисты рано выходят на высокий уровень игры, но, в отличие от итальянцев, быстрее заканчивают. В предыдущих сезонах травм у Мораеса хватало. Особенно станет трудно, когда придется играть дважды в неделю. Скорость уже начинает теряться.

Автор: Сергей ТИЩЕНКО
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