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вторник, 16 июля 2019 00:10

В ожидании президента-"футболиста"

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Точно известно: взлет украинского футбола к европейским и мировым вершинам второй половины прошлого века стал возможным благодаря одному человеку - Владимиру Щербицкому. Он на протяжении почти тридцати лет руководил Украинской Советской Социалистической Республикой. Сначала как председатель Совета министров, а затем как первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Украины. Щербицкий, ярый футбольный болельщик, всячески способствовал киевскому "Динамо", которое было вершиной почти миллионной армии украинских футболистов. Конечно, если бы руководитель Советского Союза Леонид Брежнев любил не хоккей, а футбол, все было бы не так. Но историю не перепишешь.

Именно во времена Щербицкого чуть ли не каждый местный руководитель считал своим долгом способствовать футболу, чтобы быть на хорошем счету в Киеве. Отсюда стадионы, футбольные школы и интернаты и более трех десятков неслабых "команд мастеров", каждая из которых была бы среди лидеров сегодняшней "премьер-лиги". Казалось, что независимость, демократия и рыночная экономика должны были вывести наш футбол на профессиональные европейские рельсы. Но не получилось - футбол у нас до сих пор зависит от доброй воли того, кто может ему помочь материально.

К сожалению, среди руководителей независимой Украины "футболистом", то есть человеком, который действительно искренне любил футбол, был только Леонид Кучма. Для всех остальных этот вид спорта был не более чем ритуал. Вот и новый наш президент тоже отнюдь не "футболист". А это значит, что украинский футбол и в дальнейшем будет держаться на энтузиазме отдельных бизнесменов. Это, как показало время, не дает того расцвета, который возможен при настоящей государственной поддержке. И нет на это совета. Остается ждать. Может, следующий президент страны будет, наконец, "футболистом"?

Автор: Николай НЕСЕНЮК
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