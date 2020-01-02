"В неудачах "Динамо" виновен не только Михайличенко"

Киевское "Динамо" неудачно провело первую часть сезона. Начинало его в квалификации Лиги чемпионов, а закончило невыходом в 1/16 финала Лиги Европы. В чемпионате не смогло навязать борьбу за первое место "Шахтеру". Частичный успех - возможность получить Кубок Украины 2019/20.

- Результат команды - работа структуры клуба, - говорит 49-летний Артем Франков, главный редактор журнала "Футбол". Если "Динамо" сейчас уступает "Шахтеру", то по всем направлениям. В частности - финансовому. Если бы предыдущий тренер Александр Хацкевич за свои три попытки хоть раз вывел команду в группу Лиги чемпионов, то сейчас дела клуба были бы значительно лучше.

Хацкевича отставили в августе, но дела не пошли лучше. Так стоило менять тренера?

- Отставка Хацкевича была предусмотрена невыходом в Лигу чемпионов. За два года работы белорусского тренера стало понятно, что он больше ничего не сможет дать команде. Продление контракта с ним летом 2019 - ошибка. Поэтому отставка справедлива.

Вопрос в другом - оправдал ли себя приход Алексея Михайличенко? Я смотрел на это назначение довольно оптимистично. Не ожидал, что "Динамо" будет выглядеть так слабо в осенней части сезона.

Какая степень вины Михайличенко?

- Я не валил бы все проблемы только на нынешний тренерский штаб. В команде были запущены негативные процессы еще задолго до его прихода. Тренер не был способен справиться с ними во время сезона.

Хотел бы обратить внимание на провальную нынешнюю селекцию. Эта служба не пришла к единому направлению работы. Если бы клуб сделал ставку на собственных игроков, возможно, принеся в жертву один сезон, то команда не была бы слабее. Из всех новичков только Вербич и Кендзера нашли себя в команде за последнее время. Все вопросы по этому поводу должны быть к Хацкевичу. Именно он работал с клубом последние сезоны. Давал согласие на подписание этих игроков. Но селекционная служба, которая позволила cебе выглядеть, как Лебедь, Рак и Щука, тоже должна нести ответственность. Иногда казалось, что лучше, чтобы ее вообще не было.

Как клубу развиваться дальше?

- "Динамо" должно учиться работать со своими игроками. Молодежь должна получать шанс. Роман Яремчук в Бельгии забил свой первый мяч только в 11-м матче. Такая ситуация в "Динамо" невозможна, так как от молодых игроков требуют всего сразу. Уже после второй неудачной встречи футболист имеет шансы потерять доверие.

Четыре сезона тому назад "Динамо" громко о себе заявил в юношеской лиге УЕФА. Оборона той команды, Тимчик - Попов - Миколенко - Дубинчак, уже могла бы играть за первую команду. Все эти спортсмены пришли во взрослый футбол. Есть еще Богдан Михайличенко, который сейчас играет за "Зарю".

Молодые футболисты попадают в "основу" случайно. Миколенко начал играть, потому что сломался Пиварич, и из-за недоверия Сидклею. Попов получил свой шанс из-за травмы Бурды. Никто их целенаправленно в стартовый состав не привлекал.

Возможно, такой вектор не дал бы больших и быстрых результатов, но он был бы привлекателен и понятен для всех.

Сможет ли нынешний тренер улучшить ситуацию за время зимнего перерыва?

- Да, но до какого-то определенного уровня. Я не вижу благодаря чему можно конкурировать с "Шахтером". Если в эту команду не вводить свежие силы, то у нее есть предел.

Из года в год "Динамо" выглядит физически неудачно. Если это не исправить - никакая тактика не поможет.

Стоит ли Михайличенко усиливать тренерский штаб?

- Структура "Динамо" построена так, что она очень тяжело относится к людям со стороны. При таких условиях штаб должен быть полностью взят "извне". Одиночные вкрапления ничего не изменят.

Насколько большое доверие к Михайличенко президента клуба Игоря Суркиса?

- Суркис не может быть удовлетворен положением дел. После смены тренера результаты не улучшились. Команда даже не вышла из группы Лиги Европы. В то же время в отдельных матчах была качественная игра - против "Ворсклы", "Шахтера" на Кубок, первый тайм в Мальме. Что это было? Случайность или возможности команды действительно большие, чем это показывают результаты?

Готов ли Игорь Суркис зимой усиливать команду?

- Здесь нужно понимать, чего хочет главный тренер. Пойдет ли путем привлечения иностранных футболистов в надежде, что они сразу создадут чудо? На такое рассчитывать сложно. Сделает ли ставку на собственных игроков в понимании, что сезон потерян?

Стоит ли приглашать в команду человека, который будет отвечать за трансферы?

- Только при условии, что будет иметь полную власть в трансферных вопросах. Готовы ли в "Динамо" дать такую ​​свободу?

Какие позиции нуждатся в усилении?

- Разве есть такие, которые в нем не нуждаются? Даже Миколенко на левом фланге защиты в последних матчах не поражал игрой в обороне.

Стоит ли зимой искать атакующего полузащитника?

- В команде есть игроки, которые могут быть успешны на этой позиции. Просто нужно им больше доверять.

Кто должен покинуть "Динамо"?

- Жерсон Родриго к команде не имеет никакого отношения. Тамаш Кадар давно не соответствует уровню "Динамо". Если Кадири нет в команде, то зачем он вообще нужен? Ибрагим Каргбо и Джозеф Окоро в молодежной системе для меня загадочные персонажи.

Кто из молодых футболистов может попасть на сборы с первой командой?

- Здесь стоит говорить не только о собственной молодежи, а и об игроках, которых отдали в аренду. Назарий Русин уже вернулся в "Динамо". Талантливые форварды Владислав Ванат и Евгений Исаенко, полузащитники Ярослав Надольский и Артем Шулянский, защитник Константин Вивчаренко. Фамилии можно называть долго, главное - чтобы тренерский штаб видел в них перспективу и работал в этом направлении.

Что происходит с Цыганковым?

- Боюсь, упустили момент, когда его нужно было отпустить в более сильный чемпионат.