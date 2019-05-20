Украинскому футболу пираты не страшны

Известно ли вам, насколько тщательно Европейский союз футбольных ассоциаций охраняет матчи своих турниров от пиратов? Тех, кто может показывать или хотя бы снимать поединки Лиги чемпионов и Лиги Европы без разрешения УЕФА? Перед каждым матчем специальные люди, на которых в УЕФА не жалеют денег, делают все возможное и невозможное, чтобы игру снимали и показывали исключительно официальные трансляторы, которые заплатили за это немалые деньги. Конечно, за каждым мобильным телефоном не углядишь, но что-то большее, чем несколькоминутная "трансляция" с мобилки на матчах еврокубков практически невозможна.

Думаю, что подобные меры предусмотрены и в документах официального телевизионного транслятора чемпионата Украины по футболу, который добросовестно отправляет на каждый матч передвижную телевизионную станцию с операторами, режиссерами, ассистентами, техническими работниками. Одно смущает — на некоторых играх этих технических работников больше, чем зрителей. Особенно это касается таких команд, как "Олимпик", "Арсенал" и "Львов", на чьи домашние матчи когда и приходят зрители, то это почти только болельщики гостей.

Жаль становится телевизионщиков, которые должны профессионально обслуживать никому ненужные события. Ведь хочется, чтобы твой труд был хоть кому-то нужен. Не знаю, следят ли представители всем известных телеканалов за тем, не снимает ли кто-то их матчи бесплатно. Если такие люди есть, то работать им несложно — среди нескольких десятков людей на трибунах камеру так просто не спрячешь.

На днях услышал, что одному жителю Кривого Рога — не тому, о котором вы подумали — выдвинули подозрение в незаконном распространении фильмов, тайно снятых в кинотеатрах. Могут даже посадить на два года. Жаль, но в нашем футболе такого мы еще долго не дождемся. И вовсе не потому, что на трибунах стадионов не так темно, как в кинозалах.