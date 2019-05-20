Украинскому футболу пираты не страшны

 
Ексклюзивы
1/5
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 576
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 3618
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1359
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Просмотров: 1737
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
3 Просмотров: 3439
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 6660
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 67010
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 1197
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1494
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2484
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
&quot;Динамо&quot; побеждает благодаря молодым футболистам
"Динамо" побеждает благодаря молодым футболистам
Пятов должен оставаться основным вратарем &quot;Шахтера&quot; и сборной Украины
Пятов должен оставаться основным вратарем "Шахтера" и сборной Украины
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
По составу &quot;Аякс&quot; превосходит &quot;Динамо&quot;
По составу "Аякс" превосходит "Динамо"
&quot;Динамо&quot; выиграло борьбу за нападающего у &quot;Манчестер Сити&quot; и &quot;Ромы&quot;
"Динамо" выиграло борьбу за нападающего у "Манчестер Сити" и "Ромы"
Интервью
1/5
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 576
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 513
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 999
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1872
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9909
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2019
Просмотров: 639
Моя машина
Той дід ходив до нас півроку. Сідав біля редакторки і скаржився на доньку. Мовляв, позичила гроші й не віддає, не доглядає і не відвідує. Зрештою ...
вторник, 21 мая 2019 07:00

Украинскому футболу пираты не страшны

  Комментировать

Известно ли вам, насколько тщательно Европейский союз футбольных ассоциаций охраняет матчи своих турниров от пиратов? Тех, кто может показывать или хотя бы снимать поединки Лиги чемпионов и Лиги Европы без разрешения УЕФА? Перед каждым матчем специальные люди, на которых в УЕФА не жалеют денег, делают все возможное и невозможное, чтобы игру снимали и показывали исключительно официальные трансляторы, которые заплатили за это немалые деньги. Конечно, за каждым мобильным телефоном не углядишь, но что-то большее, чем несколькоминутная "трансляция" с мобилки на матчах еврокубков практически невозможна.

Думаю, что подобные меры предусмотрены и в документах официального телевизионного транслятора чемпионата Украины по футболу, который добросовестно отправляет на каждый матч передвижную телевизионную станцию с операторами, режиссерами, ассистентами, техническими работниками. Одно смущает — на некоторых играх этих технических работников больше, чем зрителей. Особенно это касается таких команд, как "Олимпик", "Арсенал" и "Львов", на чьи домашние матчи когда и приходят зрители, то это почти только болельщики гостей.

Жаль становится телевизионщиков, которые должны профессионально обслуживать никому ненужные события. Ведь хочется, чтобы твой труд был хоть кому-то нужен. Не знаю, следят ли представители всем известных телеканалов за тем, не снимает ли кто-то их матчи бесплатно. Если такие люди есть, то работать им несложно — среди нескольких десятков людей на трибунах камеру так просто не спрячешь.

На днях услышал, что одному жителю Кривого Рога — не тому, о котором вы подумали — выдвинули подозрение в незаконном распространении фильмов, тайно снятых в кинотеатрах. Могут даже посадить на два года. Жаль, но в нашем футболе такого мы еще долго не дождемся. И вовсе не потому, что на трибунах стадионов не так темно, как в кинозалах.

Автор: Николай НЕСЕНЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинскому футболу пираты не страшны». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
мая

Огромные часы остановились из-за жары

Самое читаемое
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
20
 Просмотров: 91934
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
54
 2 Просмотров: 53499
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
9
 Просмотров: 50213
Полторак после отставки взбудоражил Кремль
Полторак после отставки взбудоражил Кремль Просмотров: 24436
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
 5 Просмотров: 22662
Спорт
"В каждом баскетбольном клубе есть дедовщина"
"В каждом баскетбольном клубе есть дедовщина" Просмотров: 9
Матч в Запорожье переиграли из-за арбитра
Матч в Запорожье переиграли из-за арбитра Просмотров: 531
"Шахтер" стал чемпионом Украины по футболу
"Шахтер" стал чемпионом Украины по футболу Просмотров: 27
"Шахтер" угрожал снятием с чемпионата
"Шахтер" угрожал снятием с чемпионата Просмотров: 216
"Шахтер" завоевал Кубок Украины
"Шахтер" завоевал Кубок Украины Просмотров: 54
Больше всего комментируют
10
Реваншисты поднимают голову - Портнов уже завтра будет действовать против украинской власти
10
Зеленский распускает Раду
5
Вакарчук объяснил, почему хочет в Раду
5
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
3
Пора возвращаться: в Украину приехал экс-заместитель администрации Януковича
Голосов: 669
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua