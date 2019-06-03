Удачи Вернидубу

Мой мобильный напоминает о себе.

— Ром, ты уже в Запорожье? Давай перенесем встречу на несколько часов раньше.

— Уже подъезжаю, — отвечаю, — без проблем.

Январь 2017-го. На другом конце провода — Юрий Вернидуб. Месяц тому назад его признали лучшим в Украине: играл в групповом турнире Лиги Европы, "рубился" с "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо.

Поэтому я загорелся тем, чтобы лично побеседовать с тренером. Знаю, журналистам он не отказывает, но хочется поговорить основательно, о взглядах. Иначе не стоит ехать через всю страну.

Вернидуб встречает в холле гостиницы "Украина". Предлагаю побеседовать прямо здесь, чтобы не отнимать у него времени.

— Ну, ты что? Давай покатаемся, покажу город, я с авто, выпьем кофе в "Интуристе", — отвечает.

Пожимаю плечами. Мне не выбирать, просто хочется как можно быстрее выполнить работу и, если такое дело, освободить вечер.

Все по плану — прогулка по городу, "Интурист", кофе. Беседуем полтора часа. Тренер выкладывается на полную. Под конец в шутку просит его отпустить, потому что скоро первая тренировка после зимней паузы. Соглашаюсь, только прошу подписать книжку на память.

— Юрочка, удачи тебе, — к нам подходит какой-то мужчина и здоровается с моим собеседником.

С пятницы Юрий Вернидуб больше не главный тренер "Зари".

Поэтому я присоединяюсь к пожеланиям того мужика.