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пятница, 13 сентября 2019 00:40

У Шевченко наибольшие проблемы с фланговыми защитниками

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Матч футбольной сборной Украины против Литвы 7 сентября был ключевым. Это официальная игра квалификации к Евро-2020. Поэтому в Вильнюсе нужно было одерживать победу, чтобы не уменьшить преимущество, полученное в предыдущих матчах. Сборная Украины не всегда хорошо играет против слабых соперников. Нужно отдать должное команде Шевченко. Она без шансов победила соперника с большим запасом по игре. Украинцы выглядели дисциплинированно, понимая, что им следует делать на футбольном поле. Гости могли прибавить в любой момент. Слабые и сильные стороны соперника были максимально изучены.

Матч против Нигерии 10 сентября имел совершенно иной характер. Тренеры называют такие игры контрольными. Здесь можно поэкспериментировать. Сборной Украине повезло, потому что удалось получить в товарищеской игре сильного и мотивированного соперника, который показал проблемы и сильные стороны команды Шевченко.

Тренерский штаб сборной Украины, эксперты и журналисты не ожидали от Нигерии такой игры. Нигерийцы нам показали, как нужно проводить товарищеские матчи, демонстрируя потенциал команды и индивидуальное мастерство игроков. Они могли сыграть рациональнее и даже победить с разгромным счетом, но тогда вся эффективность игры могла быть утрачена. Для каждого игрока сборной Нигерии это была дополнительная возможность заявить о себе. Не удивительно, что в них почти каждый игрок представляет ведущий чемпионат Европы. Без удачного выступления за сборную игроку трудно рассчитывать на переход в серьезный европейский клуб. У нас игроков, которые играли бы в Европе, не так уж и много. Нужно этому у них учиться.

Утверждают, что в матче против Нигерии сказывалось отсутствие Степаненко. Гости довольно просто переходили середину поля. Я не согласен. Тарас не имеет такой скорости, чтобы противодействовать резким атакам. Возможно, было бы больше фолов, но существенно что-то на поле не изменилось бы. Проблема была в том, что фланговые защитники Украины — Соболь и Караваев — сыграли откровенно слабо, а центральные — Матвиенко и Бурда — проигрывали многие один в один. Проблема фланговых защитников в целом является слабым местом команды Шевченко. Не удивительно, что главный тренер первые 20 минут только то и делал, что подсказывал Соболю. Стоит еще сказать о проблеме форварда. Видим, что у Яремчука пока не все получается, лично в обыгрыши один в один. Мораес тоже не выглядит игроком, который может решить проблему.

Не лучшим образом выглядел в обоих матчах Ярмоленко. Пока ему трудно играть на том уровне, что раньше. Он потерял резкость, начал передерживать мяч. Думаю, это последствия травмы, которая была у Андрея в прошлом сезоне.

Отдельная речь о футболистах "Динамо". Цыганков, Бурда провели посредственный матч. Создается впечатление, что они опустошены. "Динамо" сейчас находится в скверной ситуации. Команда осталась без Лиги чемпионов и в чемпионате теряет очки. Мечты игроков о трофее на внутренней арене и достижениях в Европе не сбылись. Поэтому нужно время, чтобы снова поверить в себя.

Футбол. Лига чемпионов 2019/2020. Групповой турнир

Группа "А"

"Пари Сен-Жермен", Париж, Франция

"Реал", Мадрид, Испания

"Брюгге", Бельгия

"Галатасарай", Стамбул, Турция

Группа "В"

"Бавария", Мюнхен, Германия

"Тоттенхэм", Лондон, Англия

"Олимпиакос", Пирей, Греция

"Црвена Звезда", Белград, Сербия

Группа "С"

"Манчестер Сити", Англия

"Шахтер", Донецк, Украина

"Динамо", Загреб, Хорватия

"Аталанта" Бергамо, Италия

Календарь матчей

Первый тур

18 сентября, среда

"Шахтер" — "Манчестер Сити"

"Динамо" — "Аталанта"

Второй тур

1 октября, вторник

"Аталанта" — "Шахтер"

"Манчестер Сити" — "Динамо"

Третий тур

22 октября, вторник

"Манчестер Сити" — "Аталанта"

"Шахтер" — "Динамо"

Четвертый тур

6 ноября, среда

"Динамо" — "Шахтер"

"Аталанта" — "Манчестер Сити"

Пятый тур

26 ноября, вторник

"Манчестер Сити" — "Шахтер"

"Аталанта" — "Динамо"

Шестой тур

11 декабря, среда

"Шахтер" — "Аталанта"

"Динамо" — "Манчестер Сити"

Группа D

"Ювентус", Турин, Италия

"Атлетико", Мадрид, Испания

"Байер", Леверкузен, Германия

"Локомотив", Москва, Россия

Группа "Е"

"Ливерпуль", Англия

"Наполи", Неаполь, Италия

"Зальцбург", Австрия

"Генк", Бельгия

Группа "F"

"Барселона", Испания

"Боруссия", Дортмунд, Германия

"Интер", Милан, Италия

"Славия", Прага, Чехия

Группа "G"

"Зенит", Санкт-Петербург, Россия

"Бенфика", Лиссабон, Португалия

"Лион", Франция

"Лейпциг", Германия

Группа "Н"

"Челси", Лондон, Англия

"Аякс", Амстердам, Нидерланды

"Валенсия", Испания

"Лилль", Франция

Лига Европы 2019/2020

Группа "В"

"Динамо", Киев, Украина

"Копенгаген", Дания

"Мальме", Швеция

"Лугано", Швейцария

Календарь матчей

Первый тур

19 сентября, четверг

"Динамо" — "Мальме"

"Копенгаген" — "Лугано"

Второй тур

3 октября, четверг

"Лугано" — "Динамо"

"Мальме" — "Копенгаген"

Третий тур

24 октября, четверг

"Динамо" — "Копенгаген"

"Мальме" — "Лугано"

Четвертый тур

7 ноября, четверг

"Копенгаген" — "Динамо"

"Лугано" — "Мальме"

Пятый тур

28 ноября, четверг

"Мальме" — "Динамо"

"Лугано" — "Копенгаген"

Шестой тур

12 декабря, четверг

"Динамо" — "Лугано"

"Копенгаген" — "Мальме"

Группа "И"

"Вольфсбург", Германия

"Гент", Бельгия

"Сент-Этьен", Франция

"Александрия", Украина

Первый тур

19 сентября

"Вольфсбург" — "Александрия"

"Гент" — "Сент-Этьен"

Второй тур

3 октября, четверг

"Александрия" — "Гент"

"Сент-Этьен" — "Вольфсбург"

Третий тур

24 октября, четверг

"Сент-Этьен" — "Александрия"

"Гент" — "Вольфсбург"

Четвертый тур

7 ноября, четверг

"Александрия" — "Сент-Этьен"

"Вольфсбург" — "Гент"

Пятый тур

28 ноября, четверг

"Александрия" — "Вольфсбург"

"Сент-Этьен" — "Гент"

Шестой тур

12 декабря, четверг

"Гент" — "Александрия"

"Вольфсбург" — "Сент-Этьен"

Футбол. Товарищеский матч

Украина — Нигерия — 2:2 (0:2)

10 сентября. Днепр

Украина: Лунин — Караваев, Бурда, Матвиенко, Соболь — Коваленко (Буяльский, 65), Малиновский (Шепелев, 71), Зинченко — Ярмоленко-к (Марлос, 57), Цыганков (Коноплянка, 71) — Мораес (Яремчук, 37). Тренер: Андрей Шевченко

Голы: Зинченко, 78, Яремчук, 79-Арибо, 4, Осимхен, 34, с пенальти

Евро-2020. Квалификационный турнир

Шестой тур

Литва — Португалия — 1:5

Люксембург — Сербия — 1:3

Седьмой тур

11 октября, пятница

Украина — Литва

Португалия — Люксембург

Восьмой тур

14 октября, понедельник

Украина — Португалия

Литва — Сербия

Примечание: в финальную часть проходят команды, занявшие первые-вторые места. Чтобы попасть на Евро-2020, сборной Украины достаточно обыграть в Харькове Литву

Автор: Олег ФЕДОРЧУК, футбольный тренер
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