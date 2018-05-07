У "Динамо" есть психологическое преимущество над "Шахтером"

"Динамо" и "Шахтер" 9 мая в Днипре разыграют Кубок Украины. Трофеем оба соперника владели по 11 раз.

Команды будут максимально мотивированы на игру. Судьба чемпионства практически решена в пользу "Шахтера". Поэтому для "Динамо" матч - шанс на отличие. Тренеру Александру Хацкевичу нужно доказывать руководителям клуба, что он способен добиваться результата и заслуживает место в следующем сезоне.

"Шахтер" в этом чемпионате ни разу не забивал в ворота киевлян. Поэтому для Пауло Фонсеки и его подопечных важно победить принципиального соперника.

- Кадровых проблем у обеих команд нет, - говорит бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко, 48 лет. - Фонсека должен только выбрать партнера по центру защиты для Ярослава Ракицкого. Вариантом может стать грузин Давид Хочолава или украинцы Иван Ордец или Сергей Кривцов. Последний играл в субботней игре против "Зари". Хацкевич будет выбирать в центре поля между Николаем Шапаренко и Владимиром Шепелевым.

Интересной должна быть тренерская дуэль. Накануне прошлых встреч между "Динамо" и "Шахтером" специалисты отдавали предпочтение "горнякам".

Однако каждый раз Александру Хацкевичу удавалось удивить оппонента. Очередной матч в тени остается один из лидеров дончан Фред. Без него "Шахтеру" тяжело играть в привычный футбол против "Динамо". Рискованных решений у обоих тренеров будет немного.

- У "Шахтера" синдром после неудачных матчей против киевлян. Поэтому у них есть психологическое преимущество. Неудача в игре с "Мариуполем" (домашняя ничья - 1:1. - ГПУ) не должна повлиять на "Динамо". Шансов на чемпионство из-за худшей разницы мячей у него было мало. Может сыграть важную роль то, что "Динамо" отдыхало на день больше, чем "горняки", - продолжает эксперт.

Матч состоится на "Днепр-Арене". Болельщики местного "Днепра" имеют давнюю дружбу с болельщиками "Динамо". Стадион, вероятно, будет поддерживать киевскую команду.

Не стоит ждать яркого футбола. Каждая ошибка может стать решающей. Будет осторожная игра.

Футбол. Чемпионат Украины 2017/18. Второй этап. 1-6-е места

результаты матчей

30-го тура

"Шахтер", Донецк - "Заря" Луганск - 2: 1; "Динамо" Киев - "Мариуполь", Донецкая область - 1: 1; "Верес" Ривне - "Ворскла" Полтава - 0: 0

31-й тур

13 мая, воскресенье

19:30 "Заря" - "Динамо" ТВ: "2 + 2"

19:30 "Шахтер" - "Верес" ТВ: "Футбол 1"

19:30 "Мариуполь" - "Ворскла" ТВ: "Футбол 2"

Кубок Украины 2017/18. Финал

9 мая, среда

"Динамо" - "Шахтер"

20:30. Днепр. Стадион "Днепр-Арена", рассчитан на 31 003 зрителей. Прогноз погоды: +22, облачно.

Судья: Юрий Можаровский, 41 лет, Львов

ТВ: "Украина"

Текстовая трансляция: gazeta.ua