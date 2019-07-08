Срна станет главным тренером

37-летний Дарио Срна вернулся в "Шахтер". Бывший капитан команды вошел в тренерский штаб Луиша Каштру, будет его помощником.

Таков его нынешний статус. Очевидно, что в будущем хорвата рассматривают как главного тренера команды. Каштру уже 57 лет, опыта работы с сильными командами или трофеев у него нет. Вероятно, пришел ненадолго.

Не менее важен другой аспект. "Шахтер" переживает смену поколений. Держаться все на Тайсоне, Марлосе, Исмаили уже не может. Наверное, это один из весомых минусов работы предыдущего тренера Паулу Фонсеки: почти никто из новых игроков не стал не то что лидером, а игроком основного состава. Исключение — Жуниор Мораэс.

Ведущим игрокам донецкого клуба за 30 лет или около того. Стоит думать о развитии молодых бразильцев, которые пришли в команду зимой.

В этой ситуации Срна может оказаться не менее полезным. Во времена Луческу хорват был капитаном команды. Тогда молодые бразильцы делали первые шаги в европейском футболе и получали развитие. Их капитан понимает, каким образом нужно работать с южноамериканцами.

Единственный большой минус — непростой характер Срны. На эмоциях он не всегда может сдержаться. Во время карьеры футболиста Дарио запомнился прежде всего работоспособностью, лидерскими качествами, умением вести за собой. Это скорее качества, полученные с рождения, а не во время карьеры футболиста. Чрезмерная эмоциональность и склонность к симуляциям во времена карьеры точно не пойдет на пользу Срне-тренеру.