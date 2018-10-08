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вторник, 09 октября 2018 05:00

Средство против активных болельщиков

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Лет тридцать-сорок тому назад вся Европа страдала от футбольных хулиганов, особенно английских. Эту проблему постепенно решили - о том, как это происходило, сняты кинофильмы, написаны книги, защищены диссертации. Не знали бедные европейцы, что решить ситуацию можно было гораздо проще. Как решают ее украинские футбольные чиновники.

В нашей Федерации футбола сидят умные и местами образованные люди. Они знают, что ультрас, как теперь называют себя активные болельщики, существуют только там, где их могут увидеть и услышать. До недавнего времени таким местом были украинские стадионы во время футбольных матчей. Теперь все изменилось. Точнее - меняется.

Первым украинским футбольным клубом высшей лиги, у которого не было и нет болельщиков, стал донецкий "Олимпик". Он уже пятый год играет исключительно для собственного президента, его родных и знакомых, а также родных и знакомых футболистов и тренеров. Если и заходят на матчи болельщики, то это сторонники соперника. Красота - никаких штрафов за пиротехнику, драки, плакаты, крики или песни.

В этом году к "Олимпику" присоединились еще два мертворожденных проекта - очередные реинкарнации киевского "Арсенала" и ФК "Львов". У них тоже нет и не может быть болельщиков. Как следствие, имеем возможность увидеть идеальный, как для Федерации, футбол. Такой, как недавний матч между "Олимпиком" и "Арсеналом", где благостную тишину нарушали лишь редкие карканье ворон, украинские маты футболистов и итальянские - импозантного тренера по фамилии Раванелли.

Все правильно - в лесу не заведется рыба, а в море - зайцы. Там, где на трибунах нет зрителей, не будет и ультрас, и других хулиганов. Особые успехи в борьбе с ними достигнуты в низших лигах, где количество арен без посетителей ежегодно увеличивается.

Одно мешает футбольной идиллии - на игры нескольких всем известных клубов болельщики все же до сих пор ходят. А значит, есть и ультрас. Федерация, конечно, борется с этим, регулярно наказывая клубы, точнее один из них, матчами без зрителей. Однако до полного успеха пока далеко.

Автор: Микола НЕСЕНЮК
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Дата
09
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