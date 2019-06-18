"Способны отобрать у "Шахтера" титул. Но нужен новый тренерский штаб"

Белорусский тренер 45-летний Александр Хацкевич продлил контракт с киевским "Динамо". Президент клуба Игорь Суркис, 60 лет, предложил специалисту новое двухлетнее соглашение.

34-летний Леон Вургафт, журналист сайта ua-football.com оценивает сезон "Динамо".

— Он проходной и неоднозначный, — говорит. - Вроде бы результаты не катастрофические. Поражения от сильных соперников — "Шахтера", "Аякса", "Челси", обход слабых — "Славии", "Яблонеца", "Александрии", "Десны", "Зари", победа над соперником своего уровня — "Олимпиакосом". Но если присмотреться внимательнее — увидим часто вымученные победы и немало недостойных такого клуба результатов в матчах против аутсайдеров, беспомощность в противостоянии с фаворитами, несбалансированную игру без четкой тактики и стратегии. На кусок хлеба "Динамо" в сезоне 2018/19 заработало. Но о масле, джемах и других лакомствах речь даже не идет. А для такого клуба это неприемлемо.

Можно прорваться в Лигу чемпионов, можно и украсть чемпионский титул у "Шахтера". Именно "прорваться" и "украсть". С этим тренерским штабом, клубной структурой и игроками чего-то большего достичь невозможно. В самой Лиге чемпионов нечего предложить. Команда, опирающаяся на имеющихся игроков, способна даже уверенно отобрать чемпионский титул у "Шахтера". Способна и побороться за 1/8 финала Лиги чемпионов. Но для этого нужны три-четыре приобретения. И новый тренерский штаб, который построит игру и снизит количество травм.

Последний аспект мне кажется одним из важнейших. В случайность эпидемий травм я не верю. Кто здесь виноват. А травмы серьезно мешают ограниченной в бюджете команде.

Способно ли "Динамо" бороться с "Шахтером" за чемпионский титул в сезоне 2019/20?

— "Шахтер" Паулу Фонсеки — самый слабый за последние 20 лет. Однако он трижды подряд уверенно побеждал в чемпионате. Новый тренер Луиш Каштру — еще менее статусный и опытный на таком уровне, чем Фонсека. Поэтому шансы "Динамо" повышаются. Однако для этого прежде всего нужно не терять очки самому. Последние чемпионаты быстрее проигрывало "Динамо", чем выигрывал "Шахтер".

Запас прочности киевлян в текущем десятилетии меньше, чем у дончан, атака — неизменно бледнее. Голы получают тяжелее. "Козыри" столичной команды — оборона, центр поля и умение оставить главную "звезду" один на один с защитником.

Насколько логичным кажется продление контракта с Александром Хацкевичем?

— Результаты Хацкевича в сезоне 2018/19 ожидаемые. Поэтому не провальные. Также вроде бы он умеет воспитывать молодежь, доверяет украинцам, умеет сказать "нет" строптивым или ленивым звездам и отправить их на трибуны. Умеет построить жесткую оборону и вырвать матч у "Шахтера" или "Олимпиакоса". А именно греки или команда такого уровня встретятся "Динамо" в решающем раунде квалификации Лиги чемпионов. После смены тренера в донецком клубе с сохранением собственного Игорь Суркис пытается получить преимущество в стабильности. Некоторая логика в этом есть.

Проблема в том, что эта логика обманчива. А другие аспекты не в его пользу. Из молодежи, которая немало играет, белорус ввел в состав только Миколенко. Да и того - из-за травмы Пиварича и недоверия Сидклею. Остальные начинали серьезно играть еще при Сергее Реброве. И почти все они сейчас остановились в развитии или не развивались вовсе. Чему научились Шепелев, Шапаренко, Цыганков, Беседин за эти два года?

Хацкевичу не хватает педагогики. Игроки слышат в свой адрес критику и обвинения при первой же неудаче, часто после нее отправляются с поля на трибуны, а потом вдруг возвращаются на поле. Ну и есть еще такие "мелочи", как тактика, игровая структура, стратегия. Они отсутствуют.

Поэтому для меня подписание нового контракта с ним — ошибочное решение.

Стоит ли Цыганкову покидать "Динамо"?

— По важности для команды Виктор уже вышел на уровень Андрея Ярмоленко. Однако в дальнейшем в "Динамо" он не будет прогрессировать. Здесь два варианта. Или иногда выходить на другой позиции, например "фальшивой девятки" или второго нападающего, с целью получить новые навыки. Или уходить. Поскольку первый вариант маловероятен, остается второй. Если верить прессе, в нем реально заинтересованы концептуальные европейские тренеры-учителя. Этот шанс не стоит терять.

Какие позиции следует усилить?

— Парадокс, но сразу сказать трудно. На флангах обороны есть неплохие надежные игроки. А еще должны вернуться Тимчик и Пиварич, которые придадут остроту атакам. Вратарская позиция наконец более-менее стабилизировалась. Бурда — настоящий лидер центра обороны. Есть приличный форвард Соль, интересны крайние форварды. Центр поля наполнен игроками.

Но там уже нет футболиста, способного настойчиво и спокойно работать с мячом. До начала июня не было и настоящего "питбуля", который выгрызает мячи (купили ганца Кадири. — ГПУ). Сейчас нет и исполнителя, который движется на вертикали в штрафной. Такой тоже нужен. Также я хотел бы увидеть еще одного центрального защитника, который умеет начинать атаки.

Кто из игроков должен покинуть "Динамо"?

— Сидорчук, Гармаш и Андриевский. Первые двое исчерпали себя. И выходы первого в центре обороны, а второго — в центре атаки — лишь подтверждают это. Следует подумать и о Буяльском. Полузащитник с минимальным количеством касаний к мячу и защитным действиям - слишком большая роскошь.

Способен ли новичок Кадири навести порядок в центре поля?

— Навести порядок — слишком громкое заявление. Но помочь несомненно способен. Именно он — тот "питбуль", которого не хватало "Динамо". Умеет и любит бороться, в частности в воздухе, отбирать. Игрок, не способный победить самостоятельно, но способный предотвратить результаты как 0:5 от "Челси". Этот трансфер под Хацкевича. Да и уровень неплохой. Молодой, хорошо играл в Австрии, а затем сенсационно успешный в России. "Динамо" следует искать такие трансферы.