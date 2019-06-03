Соперник Владимира Кличко потерпел первое поражение в карьере

В ночь на 2 июня по киевскому времени в Нью-Йорке, США, произошла одна из самых громких сенсаций последних десятилетий в боксе. 29-летний американец мексиканского происхождения Энди Руиз в седьмом раунде победил техническим нокаутом своего британского сверстника Джошуа. По ходу боя Руиз четыре раза отправлял соперника в нокдаун.

Руиз впервые стал чемпионом мира, теперь у него пояса по трем основным версиям, отобранные у оппонента. Джошуа, который два года назад победил Владимира Кличко, потерпел первое поражение в карьере.

Он слишком расслабленно и очень спокойно подошел к бою с претендентом. В самом поединке выглядел вялым, неповоротливым и безэмоциональным. Не было агрессии, давления и взрываемости. В третьем раунде отправил американца в нокдаун. На тот момент чемпион совсем отбросил осторожность и пошел заканчивать поединок. И поплатился за это.

В конце шестого раунда у Джошуа закончились силы. Он остановился. Решения долго ждать не пришлось. В седьмом раунде после двух падений британец фактически сдался, не проявляя желания продолжать бой.

В конце года ожидается матч-реванш в Великобритании. Это было прописано в контракте на первый бой. Вероятно, Джошуа подойдет к повторному поединку более собранным и победит.