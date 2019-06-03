Соперник Владимира Кличко потерпел первое поражение в карьере

 
Ексклюзивы
1/5
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 1494
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 6741
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 972
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 4312
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2916
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
3 Просмотров: 2628
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
5 Просмотров: 2403
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3384
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1467
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 558
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
&quot;Динамо&quot; побеждает благодаря молодым футболистам
"Динамо" побеждает благодаря молодым футболистам
Пятов должен оставаться основным вратарем &quot;Шахтера&quot; и сборной Украины
Пятов должен оставаться основным вратарем "Шахтера" и сборной Украины
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
По составу &quot;Аякс&quot; превосходит &quot;Динамо&quot;
По составу "Аякс" превосходит "Динамо"
&quot;Динамо&quot; выиграло борьбу за нападающего у &quot;Манчестер Сити&quot; и &quot;Ромы&quot;
"Динамо" выиграло борьбу за нападающего у "Манчестер Сити" и "Ромы"
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 351
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 801
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3384
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 30997
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2367
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2019
Просмотров: 288
Свиняча реклама
У районному радіо сидять редакторка, я й Оксана — кореспонденти. Редактор старша за мене на 11 років, а Оксана — молодша на 13. Записуємо ...
вторник, 04 июня 2019 00:55

Соперник Владимира Кличко потерпел первое поражение в карьере

  Комментировать
 

В ночь на 2 июня по киевскому времени в Нью-Йорке, США, произошла одна из самых громких сенсаций последних десятилетий в боксе. 29-летний американец мексиканского происхождения Энди Руиз в седьмом раунде победил техническим нокаутом своего британского сверстника Джошуа. По ходу боя Руиз четыре раза отправлял соперника в нокдаун.

Руиз впервые стал чемпионом мира, теперь у него пояса по трем основным версиям, отобранные у оппонента. Джошуа, который два года назад победил Владимира Кличко, потерпел первое поражение в карьере.

Он слишком расслабленно и очень спокойно подошел к бою с претендентом. В самом поединке выглядел вялым, неповоротливым и безэмоциональным. Не было агрессии, давления и взрываемости. В третьем раунде отправил американца в нокдаун. На тот момент чемпион совсем отбросил осторожность и пошел заканчивать поединок. И поплатился за это.

В конце шестого раунда у Джошуа закончились силы. Он остановился. Решения долго ждать не пришлось. В седьмом раунде после двух падений британец фактически сдался, не проявляя желания продолжать бой.

В конце года ожидается матч-реванш в Великобритании. Это было прописано в контракте на первый бой. Вероятно, Джошуа подойдет к повторному поединку более собранным и победит.

Автор: Василий ТАНКЕВИЧ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Соперник Владимира Кличко потерпел первое поражение в карьере». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци
Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци
40
 Просмотров: 110624
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
12
 1 Просмотров: 23178
Какая обувь будет модным этим летом
Какая обувь будет модным этим летом Просмотров: 19458
Какими были украинки первой половины XX века
Какими были украинки первой половины XX века
7
 Просмотров: 18468
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение 1 Просмотров: 16238
Спорт
"Ливерпуль" победил в Лиге чемпионов
"Ливерпуль" победил в Лиге чемпионов
Правильные зрители
Правильные зрители
Сборная Украины среди 20-летних вышла в 1/8 финала Кубка мира при невыразительной игре
Сборная Украины среди 20-летних вышла в 1/8 финала Кубка мира при невыразительной игре Просмотров: 162
"Челси" выиграл Лигу Европы
"Челси" выиграл Лигу Европы Просмотров: 54
"Ливерпуль" будет фаворитом финала Лиги чемпионов
"Ливерпуль" будет фаворитом финала Лиги чемпионов Просмотров: 9
Больше всего комментируют
12
В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фото
4
Оккупированый Крым заполонили "синие ходоки"
4
Билецкий призвал украинских националистов объединиться
4
Россияне используют княгиню Ольгу и князя Владимира против Украины
3
Кириленко вступился за активистов, которые снесли памятник Жукову
Голосов: 154
Голосование Кто будет тренировать киевское "Динамо" в следующем сезоне?
  • 1) Юрий Вернидуб
  • 2) Алексей Михайличенко
  • 3) Юрий Калитвинцев
  • 4) Александр Хацкевич
  • 5) Авраам Грант
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua