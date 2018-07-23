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вторник, 24 июля 2018 00:30

"Шоколадный" орден Элины Свитолиной

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Спортивные награды имеют обычно четкую градацию. Получить медаль или кубок "ни за что" в спорте почти невозможно. Даже водитель футбольной команды, которому перепала медалька, сделал свой вклад в успех коллектива. Плюс награды в популярных видах спорта часто сопровождаются довольно большой денежной премией.

Другое дело — современные украинские ордена и медали. Немногие знают, что "государственных наград", которые в СССР присваивались президиумом Верховной Рады с строгим соблюдением соответствующих законов, у нас никогда не было и нет до сих пор. Украинские ордена и медали были сначала "отличиями президента". Наградами их назвали уже задним числом. Поэтому если в СССР певец или танцор ни при каких условиях не мог стать Героем Советского Союза за пение или танцы, то у нас президент может лично выдумать любую награду и дать ее кому угодно. Печальная история окончательно дискредитированного звания Герой Украины, которое можно было купить за несколько миллионов, стала следствием этой позорной практики.

Именно поэтому, как по мне, первая ракетка Украины теннисистка Элина Свитолина весь год не находила возможности получить орден "За заслуги" третьей степени, которым ее еще в прошлом году наградил Петр Порошенко. Элина на протяжении года получала спортивные награды и зарабатывала неплохие деньги. К тому же абсолютно прозрачно. Призовые каждого турнира расписаны наперед. Эта информация открыта и общедоступна. А вот за что президент Украины наградил Свитолину именно этим орденом и именно этой степени, известно лишь Петру Порошенко. Или тем людям, которые готовили указ о награждении теннисистки.

На прошлой неделе спротсменку таки поймали в Харькове и вручили упомянутый орден. По этому поводу Элина сказала все ритуально необходимые слова. И уехала тренироваться, чтобы выигрывать спортивные награды, которые достаются в нелегкой борьбе с лучшими теннисистками мира, а не указом из президентской канцелярии. Потому что на фоне наград, которые уже выиграла и еще выиграет Элина, президентский орден выглядит не дороже шоколадных медалек из магазина "Рошен".

Автор: Николай НЕСЕНЮК
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