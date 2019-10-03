Итальянский "Милан" проиграл четыре из шести стартовых матча чемпионата Италии. Команда находится на 16-м месте в турнирной таблице. Позиции главного тренера 52-летнего Марко Джампаоло шаткие. Если 5 октября "Милан" не победит на выезде "Дженоа", тренера могут уволить.

Один из очевидных кандидатов на его замену - Андрей Шевченко, 43 года. Сейчас он работает с национальной командой Украины. Практически вывел ее в финальную часть Евро-2020. Официально оформить путевку на Евро сборная Украины должна после домашних матчей против Литвы, 11 октября, и Португалии, 14 октября.

Теоретически с ноября Шевченко может возглавить "Милан". Клубом сейчас руководят его друзья - Паоло Мальдини и Бобан. Среди помощников Шевченко в сборной - Мауро Тассотти, который работал тренером "Милана" с 1997 по 2015 годы, и бывший аналитик клуба Андреа Мальдера. Они наверное захотят вернуться в Италию и вывести клуб из кризиса.

Особой работы у Шевченко в ноябре не будет. 17-го команда проведет заключительный матч отбора против Сербии. Затем можно сосредоточиться на ежедневной клубной работе - это главный показатель оценки качества тренера. Примеры совмещения должностей известны. Голландец Гус Хиддинк одновременно работал в сборной России и английском "Челси".

Договориться с президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Павелко тоже не составит проблем. Шевченко - его кум, эти люди в хороших отношениях. Возможно, Шевченко даже полностью отойдет от сборной. А на его место придет 68-летний Мирон Маркевич, для которого работа в сборной - давняя мечта, и чей возраст как нельзя лучше подходит именно для национальной команды.