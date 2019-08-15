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пятница, 16 августа 2019 05:31

Шестнадцатилетний вратарь дебютировал в высшей лиге

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Украинец 13-летний Алексей Середа стал чемпионом Европы по прыжкам с 10-метровой вышки. Он теперь самый молодой победитель соревнований такого ранга в истории этого вида спорта. Вспоминаем всех наших спортсменов, которые достигали успехов в юном возрасте.

Фигуристка Оксана Баюл стала первой олимпийской чемпионкой в ​​истории независимой Украины в 16 лет. Произошло это 25 февраля 1994-го в Лиллехаммере. Удивленные организаторы игр задержали церемонию награждения, потому что никак не могли найти гимн Украины.

Оксана рано стала сиротой. В трехлетнем возрасте ее бросил отец, а в 13 лет умерли мать и бабушка. Девушка ночевала в раздевалках катков, пока ее не взяла к себе в Одессу тренер Галина Змиевская. В январе 1993-го дебютирует в фигурном катании на чемпионате Европы и сразу завоевывает серебряную награду, уступив француженке Сурии Бонали. Через несколько месяцев становится чемпионкой мира.

На церемонию открытия Олимпийских игр Оксана не пошла, потому что не было соответствующего теплой одежды и боялась простудиться. Перед соревнованиями столкнулась с немкой Таней Шевченко и сильно порезала ногу. Немецкий врач уколол ей обезболивающее. После выступления на Олимпиаде четверо арбитров отдали предпочтение Баюл, а еще четверо - американке Керриган. Все решил девятый судья - немец Хоффман, который вывел украинку на первое место.

После Олимпиады поехала в США. Заработала легкие деньги, стала пить, лечилась от алкоголизма. Со временем занялась бизнесом. Попробовала вернуться в Украину, но выдержала только четыре месяца и снова полетела в Америку.

8 октября 1993-го за "Днипро" в матче Высшей лиги чемпионата Украины по футболу против "Кривбасса" дебютировал голкипер Сергей Перхун. Вратарю исполнилось 16 лет и 1 месяц. Команда тогда выиграла - 2:1. Однако в дальнейшем стабильности не было. 1999-го Перхун едет в Молдову, где выступает за "Шериф". После удачного сезона его зовут киевское "Динамо" и московский ЦСКА. Сергей боится конкуренции с Шовковским и отклоняет предложение Лобановского.

2001 года получил вызов в Национальную сборную Украины, в составе которой дебютировал 15 августа, проведя на поле второй тайм товарищеского матча против сборной Латвии. Это было единственный выступление голкипера в форме главной команды страны.

18 августа 2001 года во время матча с "Анжи" в Махачкале Перхун вышел за пределы своей штрафной, чтобы перехватить мяч, направленный из глубины поля на форварда Будуна Будунова. И вратарь ЦСКА и нападающий "Анжи" шли на мяч головами и столкнулись ими в воздухе. Обоих игроков с черепно-мозговыми травмами доставили в больницу.

В больнице в Махачкале Сергею наложили швы. Он отправился с командой в аэропорт, однако по дороге потерял сознание. Пришлось вернуть футболиста в реанимационное отделение. На следующий день Перхуна самолетом переправили в Москву, где он более недели находился в коме в Институте нейрохирургии им. Бурденко. Умер, не приходя в сознание, 28 августа 2001 года.

Украинский хоккеист, воспитанник киевской школы Дмитрий Христич дебютировал за "Сокол" в 16-летнем возрасте. Сразу стал бронзовым призером чемпионата СССР. В составе сборной Союза стал чемпионом мира-1989. Его неоднократно звали в Москву, но каждый раз россияне получали отказ.

1990 года выехал в Америку. Стал играть за "Вашингтон Кепителз". Участник матча всех звезд национальной хоккейной лиги 1997 и 1999 годов. В общем сыграл в сильнейшей хоккейной лиге мира 811 поединков, забросил 229 шайб. Развелся с женой-американкой и вернулся в Украину. Сейчас - вице-президент Федерации гольфа Украины.

Фехтовальщица Ольга Харлан стала олимпийской чемпионкой Пекина в 17 лет. Украинская сборная была самой молодой на турнире. В полуфинале в невероятном по напряжению матче украинки преодолели главного фаворита - сборную США. До этого американки выиграли в сабле все личные награды. Однако Ольга Харлан и девушки выиграли - 45:39. В финале наши победили Китай - 45:44. На счету Харлан 22 зачетных балла и победный укол.

С тех пор - на ведущих ролях в фехтовании, шестикратная чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы. Получила предложение переехать в Россию в 2015 году, но ответила отказом.

Автор: Юрий СТРИГУН
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