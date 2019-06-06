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пятница, 07 июня 2019 00:20

Сборную Сербии считают фаворитом группы

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7 июня сборная Украины сыграет во Львове матч отбора к Евро-2020 со сборной Сербии. Украина лидирует в своей группе. После двух матчей у нашей команды - четыре балла. Сербия сыграла лишь один матч - на выезде отстояла ничью с чемпионом Европы Португалией.

Игра будет ключевой в распределении мест в группе. Выиграет Украина - станет единоличным лидером. Проиграет - уступит лидерство Сербии. Место встречи выбрано не случайно - до сих пор наша команда ни разу не проигрывала во Львове.

Андрей Шевченко начал сборы за две недели до матча. Сначала в Харьков прибыли легионеры, а затем - игроки с украинского чемпионата. На поле в нашей команде не выйдет лидер - Андрей Ярмоленко. Игрок английского "Вест Хэма" не успел восстановиться после травмы, которую получил еще полгода назад.

Футбол. Евро-2020. Отборочный турнир. Национальные команды

Третий тур

7 июня, пятница

Украина - Сербия

21.45 по киевскому времени. Львов. Стадион "Львов Арена", рассчитанный на 34 915 зрителей.

Прогноз погоды: +22°С

Судья: Антонио Матео Лаос, Испания, 42 года

ТВ: "Украина"

Текстовая трансляция: gazeta.ua

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Голосов: 1210
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
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