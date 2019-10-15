Сборная Украины сыграет на Евро-2020

Сборная Украины сыграет на чемпионате Европы по футболу 2020 года. 11 октября наша команда победила в Харькове Литву - 2:0, а 14 октября обыграла Португалию в Киеве - 2:1. Команда имеет 19 очков после семи поединков и досрочно заняла первое место в группе.

"Поздравляю сборную Украины. Наши ребята продемонстрировали настоящий характер и волю к победе, даже оставшись в меньшинстве и пропустив с пенальти. Преодолев действующего чемпиона Европы, Португалию, вы сделали настоящий подарок всем защитникам Украины в этот праздничный день. Желаю будущих ярких побед. Слава Украине!" - пишет в "Фейсбуке" президент 41-летний Владимир Зеленский после игры.

Наш соперник - чемпион Евро-2016, Украина тогда стала худшей командой турнира.

Украинцы третий раз подряд сыграют в финальной части чемпионата Европы. В 2012 году мы попали туда хозяевами турнира, через четыре года прошли Словению в стыковых поединках. Сейчас попали по итогам группового турнира.

- Я пообещал и сдержал слово, - говорит тренер украинской сборной, 43-летний Андрей Шевченко. Два года назад после неудачного выступления в квалификации к Кубку мира-2018 он предложил всем брать билеты на матчи Евро-2020. - Мы там будем, - говорил.

30 ноября в румынском Бухаресте состоится жеребьевка финальной части. До этого, 17 ноября, наши сыграют в Белграде против Сербии заключительный отборочный матч. Турнирного значения он для гостей не будет иметь.

- Обе команды играли классно, - комментирует встречу Украина - Португалия футбольный тренер Олег Федорчук, 58 лет. - Все боялись, что мы зажмемся на своей половине поля и будем сохранять нулевую ничью, которой достаточно для выхода на Евро. Но, пока Украина была в численном равенстве, до тех пор наши отвечали атакой на атаку. Для многих футболистов сборной понедельничный поединок - лучший за всю карьеру.

Шевченко назвал ключевым моментом матча изъятие Тараса Степаненко и пенальти в наши ворота. Однако, думаю, это были эмоции. Ключевой момент - усталость Романа Яремчука и его вынужденная замена. Пока он играл, украинцы чувствовали себя на поле уверенно. Ну и настоящим героем был голкипер Андрей Пятов. Даже после удаления Степаненко команда продолжала действовать дисциплинированно. Этот момент еще больше мобилизовал Украину.

Уровень судейства в целом был приемлем. Трудности нам создал не арбитр, а короткая скамейка запасных. Весь турнир мы прошли с 14 футболистами. Это мало для классной сборной. Из тех, кто есть, Марлос играет от матча к матчу все слабее. Остается проблема правого защитника. Но это сейчас не главное. Наши впервые за всю историю пробились на чемпионат Европы с первого места, без раунда стыковых матчей.

Футбол. Евро-2020. Квалификационный турнир. Группа "В"

Украина - Литва - 2:0 (1:0)

11 октября. Харьков. Стадион "Металлист". 32 500 зрителей, рассчитан на 40 003. +8°C.

Судья: Харальд Лехнер, Австрия

Украина: Пятов-к - Болбат, Кривцов, Матвиенко, Соболь - Степаненко (Сидорчук, 73), Малиновский, Зинченко - Марлос (Коноплянка, 59), Ярмоленко (Цыганков, 64), Мораес.

Тренер: Андрей Шевченко

Голы: Малиновский, 29, 58

Украина - Португалия - 2:1 (2:0)

14 октября. Киев. НСК "Олимпийский". 70 000 зрителей, рассчитан на 70 050. +15°C.

Судья: Энтони Тейлор, Англия

Украина: Пятов-к - Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко (Пластун, 90+4) - Степаненко, Зинченко, Малиновский - Марлос (Коноплянка, 63), Ярмоленко - Яремчук (Коваленко, 73).

Тренер: Андрей Шевченко

Португалия: Руй Патрисиу - Семедий, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейро - Данило Перейра, Моутиньо (Бруно Фернандес, 56) - Криштиану Роналду-к, Жоао Марио (Брума, 68), Бернарду Силва - Гедеш (Жоао Феликс, 46).

Тренер Фернандо Сантуш

Голы: Яремчук, 6, Ярмоленко, 27, Криштиану Роналду, 72, с пенальти

Предупреждение: Степаненко, 25, Пепе, 26, Ярмоленко, 47, Рубен Диаш, 64, Зинченко, 90+4, Коваленко, 90+5

Удаление: Степаненко, 73, второе предупреждение

Заключительный поединок отборочного турнира сборная Украины сыграет в Белграде против Сербии. Он состоится 17 ноября, в воскресенье. За три дня до этого, 14 ноября, в четверг наши проведут товарищеский матч против Эстонии в Запорожье.