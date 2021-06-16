Сборная Украины пропустила три гола во втором тайме

Сборная Украины по футболу проиграла стартовый матч Евро-2020/2021. В Амстердаме наши уступили хозяевам - сборной Нидерландов 2:3. Все голы были забиты во втором тайме. Украинцы уступали - 0:2. Сумели сравнять счет после точных ударов Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука. Но соперник за 5 мин. до конца встречи провел решающий мяч.

- Поединок понравился, - говорит бывший футболист и тренер Игорь Яворский, 62 года. - Скептикам, которые упрекают за проигрыш, советовал бы обратить внимание на скорости в матче. В первые 10 минут они были просто космические. Понятно, что тренер Нидерландов Франк де Бур сделал ставку на доминирование в скорости своей команды. Расчет был на ошибки, которые будут допускать украинцы. Но план сработал частично. Потому что Украина не только поддержала скорости, но и сама провела несколько атак, за которыми не успевали защитники. Напряжение матча была очень высокое. Мы начали сдавать ближе к перерыву. Ко всем причинам добавилась потеря Зубкова - быстрого и физически мощного флангового полузащитника, который травмировался на 10-й минуте.

Его заменил Марлос. Сыграл слабо?

- Факт - левом защитнику Виталию Миколенко было очень трудно. Работал за двоих. Марлосу сложно давать скорость в матчах, когда соперник просто безумно прессингует и не позволяет поднять головы. Шапаренко, который заменил экс-бразильца, чувствовал себя лучше. Не самый лучший матч провели Малиновский и Зинченко. Возможно потому, что Александр играл не на той позиции, к которой привык в клубе. Понравился Яремчук. Чувствовалось, что Роман - лидер своего клуба и именно он взял на себя инициативу в моменты, когда нам было труднее всего.

17 июня наши играют во втором туре с Северной Македонией. Что беспокоит накануне встречи?

- Я пересматривал поединок Австрии и Северной Македонии. Создавалось впечатление, что эти команды нам по зубам. Осложняет ситуацию, что австрийцы провели три мяча сопернику (выиграли - 3:1. - ГПУ). Нам теперь придется забивать больше, если мечтаем о втором месте в группе. Плюс длительный перелет, усталость от очень интенсивного матча. Большую роль будет играть эмоциональный заряд наших ребят. Они понимают, что следующего шанса придется ждать долго. А для старших футболистов его может и вообще не быть.

Не повторится ли ситуация 2016 года, когда мы в напряженной борьбе уступили лидеру - Германии, а во второй встрече проиграли аутсайдеру - Северной Ирландии?

- Да, боюсь этого. 90 процентов возможного выхода в 1/8 финала будет решаться в ответном поединке. В случае ничьей или поражения от македонцев о выходе из группы можно забыть. А три очка успокоят команду. Это будет иметь дополнительный психологический эффект перед решающим матчем с Австрией 21 июня.

Футбол. Евро-2020/2021

Второй тур

Группа "С"

17 июня, четверг

Украина - Северная Македония

16:00, здесь и далее время - киевское. Бухарест, Румыния. Стадион "Национальный". Прогноз погоды: + 26 ° C, дождь

ТВ: "Украина"

Текстовая трансляция: gazeta.ua

22:00 Нидерланды - Австрия

третий тур

21 июня, понедельник

Украина - Австрия

19:00. Бухарест, Румыния. Стадион "Национальный". Прогноз погоды: + 26 ° C, дождь

ТВ: "Украина"

Текстовая трансляция: gazeta.ua

19:00 Северная Македония - Нидерланды

Примечание: в 1/8 финала выходят две лучшие команды группы, а также четыре из шести, которые заняли третьи места