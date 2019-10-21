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вторник, 22 октября 2019 00:55

Сборная Украины не имеет предпосылок для развития

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Бесспорно, у нас сильная национальная команда. Подобралась интересная и талантливая молодежь - Зинченко, Миколенко, Яремчук, Цыганков. На пике формы Пятов, Степаненко, Ярмоленко. Получается сочетание молодости и опыта. Из таких ситуаций нужно выжимать максимум.

Андрею Шевченко удалось создать хорошую атмосферу в команде. Коллективная игра подкреплена эмоциональной уверенностью в своих силах. Это мне напоминает Хорватию на Кубке мира-2018. Тогда были лидеры и индивидуальное мастерство с одной стороны, а с другой - коллективный и дисциплинированный футбол. Команда Шевченко раскованнее, чем это было при Блохине и Фоменко.

В отборочном цикле к Евро-2020 в нашей сборной играли натурализованные футболисты - Мораес и Марлос. Однозначно трудно оценить их место в команде Шевченко. Я не сторонник натурализации. Эти двое не имели ключевой роли в удачных выступлениях. Тем более, они уже не юные. Но принесли конкуренцию. Это важно.

Многие говорят, что важное значение в сборной имеют помощники Андрея Шевченко. Но кто же их выбрал и пригласил в команду? Итальянский стиль футбола нам больше подходит, чем испанский. Привлечение итальянцев Тассотти и Малдеры важно. Они работают над правильной тактикой, тщательно изучают соперника. Упростили игру, отойдя от ненужных моментов.

В отборе были три ключевых встречи. Неплохо начали с Португалией. Под конец даже могли вырвать победу. С Люксембургом в гостях проявили характер, и судьба была на нашей стороне. А победа во Львове над Сербией позволила поверить, что можем стать первыми в группе и даже опередить чемпионов Евро-2016 португальцев.

Сборная достигла максимума развития. Нет глубины состава. После замен болельщики замирают, не понимая, чего ждать от новых игроков. У нас не так много квалифицированных футболистов. На некоторых позициях есть проблемы. Прежде всего, на флангах. С левого - через Миколенко прошло много атак в матче против Португалии. Поэтому нынешний уровень нужно удержать. Есть большие сомнения, что команда пойдет вверх. Но и остаться на нынешних позициях - будет хорошо.

2 матча осталось провести национальной команде Украины в нынешнем году. 14 ноября украинцы примут Эстонию в Запорожье. Это будет контрольная игра. 17 ноября сыграем на выезде против Сербии заключительный матч отбора к Евро-2020.

Автор: Олег ФЕДОРЧУК, футбольный тренер
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