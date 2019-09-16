"Сборная Шевченко играет в один из лучших футболов в Европе"

45-летний Игорь Йовичевич — хорватский тренер и футболист. Выступал за хорватское "Динамо", испанский "Реал", японскую "Йокогаму", "Гуарани" из Бразилии, китайский "Шеньянь", французский "Мец". Был тренером молодежной команды "Карпаты", потом в 2013-2015 годах работал с первой командой. Сейчас — с молодежными командами хорватского "Динамо" из Загреба. Имеет жену Снежану. С ней воспитывает сыновей Маркуса и Филиппа, которые занимаются футболом.

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Следите сейчас за украинским футболом?

— Когда работаешь в таком требовательном клубе, как загребское "Динамо", всю свою концентрацию и желание отдаешь работе. От этого страдает семья. Конечно, периодически слежу за украинским чемпионом, в курсе дел, что происходит в украинской премьер-лиге. Читаю украинскую прессу, обсуждаю футбольные моменты с друзьями, которые живут в Украине. Но не так глубоко и содержательно, как это было во времена, когда я только покинул "Карпаты".

Успехи сборной Украины Андрея Шевченко стали для вас неожиданными?

— Нет, абсолютно. Я всегда говорил, что у Шевченко есть большой тренерский потенциал, харизма, много идей. Он имеет квалифицированный тренерский штаб, который делает Шевченко еще более грамотным с тактической точки зрения специалистом. Сейчас сборная Украины показывает один из лучших футболов в Европе.

Очень рад также за Игоря Пластуна, который был капитаном "Карпат" во время моей работы, а сейчас получает вызовы в сборную Украины.

Благодаря чему Шевченко удалось построить такую сильную сборную?

— Тренерская идея — на первом месте. У него есть точное представление того, какой он хочет видеть сборную. В свое время в роли футболиста Андрей Николаевич имел опыт работы с очень сильными тренерами. Приобрел много идей, выкристаллизовал собственное видение футбола. Все это зародилось у него в голове, а со временем перешло на тренерскую работу.

В прошлом году Хорватия сыграла в финальном матче Кубка мира. Каковы составляющие успеха?

— Хорватия не является второй командой в мире по игрокам, но является первой в мире по духу, атмосфере внутри команды. Я думаю, что важным фактором стало умение выжать из себя максимум на каждом матче, в каждом эпизоде. Не важно, это Модрич, или другой игрок. Особенно в стрессовых условиях, когда не все выходит на поле или есть ошибки у отдельных игроков, партнер готов всегда подстраховать. Собственно, в этом и есть хорватский дух. Победы придали игрокам уверенности. Выигрыш у Аргентины (3:0 на групповом этапе. — ГПУ) стал переломным для хорватов, помог окончательно поверить в собственные силы. После этого у меня уже не было сомнений, что сборная в России выступит успешно.

В Хорватии футбол работает на экспорт. Местные клубы воспитывают футболистов и потом продают их за хорошие деньги более сильным чемпионатам. Как удалось наладить этот процесс?

— Футболисты уже имеют таланты от рождения. Затем переходят в структуру профессиональных клубов. Там работают с тренерами, которые имеют возможность стажироваться в лучших европейских клубах, разных по стилю, чтобы быть готовыми ко всем сегментам игры. Если хотят построить контратакующую команду — едут в Германию или к Клоппу в "Ливерпуль". Если следует учиться позиционному футболу — нужно ехать в Испанию. В Хорватии инвестируют в знания тренеров немалые деньги.

Затем полученные знания нужно перенести талантливому футболисту. Прежде всего он должен понимать, что без культуры работы, воспитание личности не сможет достичь успеха. Потому что выигрывают турниры именно личности. Футболист должен сначала победить себя.

В киевском "Динамо" в свое время играли Огнен Вукоевич, Йерко Леко, Горан Саблич, Нико Кранчар. Сейчас есть Иосиф Пиварич. В "Шахтере" легендой стал Дарио Срна, след оставил Стипе Плетикоса. Но последние годы переходы хорватов в украинские клубы прекратились. Это вопрос только финансов?

— После "серебра" на Кубке мира ни один из игроков сборной не сменил клуб. Вот только сейчас Ребич перешел в "Милан" из "Айнтрахта". Поэтому здесь многое зависит от поколения игроков, футбольной судьбы.

Украинская лига была шестой-седьмой в Европе. Конечно, футболистам хотелось играть в сильном чемпионате, это давало возможности выступать за сборную. Кроме того, финансовые условия были хорошие. Сейчас ситуация изменилась.

Рынок футбольный существенно вырос. Украинские клубы работают в других направлениях. Это нормально. Уровень Тайсона, Коноплянки, Цыганкова — высокий. Не каждый игрок с ними может конкурировать.

Работая в "Карпатах", вам удалось поднять плеяду молодых футболистов в первую команду. Марьян Швед, Василий Кравец, Владимир Костевич перешли в европейские клубы за хорошие деньги. Сейчас в Украине много говорят о том, что нужно воспитывать собственных молодых игроков, но пока не очень получается. Почему?

— Молодой игрок должен понять культуру клуба, за который играет, региона, в котором живет. Должен понимать, какую футболку он носит, какой герб у него на груди. Это все не должно быть пустыми словами. Зрителям и болельщикам всегда нравилось, когда именно местные футболисты играют за команду. Именно на этих простых аксиомах должно строиться воспитание собственной молодежи. В 1969-ом "Карпаты" выиграли Кубок СССР, опираясь на собственных игроков.

Тренер не должен бояться за свою шкуру. Дай возможность молодому игроку ошибаться, чтобы он вырос. Не думай, что тебя уволят через два матча. Когда ты уверен в своих игроках, сами футболисты это чувствуют и быстрее прогрессируют.

Также важно сочетание молодых игроков и опытных. За время моей работы в "Карпатах" играли Игорь Худобяк, Игорь Пластун, Олег Голодюк. Они помогали молодым футболистам на поле в плане опыта, стали одним целым на поле.

Сборная Украины в этом году выиграла Кубок мира среди молодежи. С тех пор прошло три месяца, но только единицы из тех футболистов имеют стабильную игровую практику. Как не потерять этих игроков?

— Здесь можно провести параллели с хорватским футболом. Талантливые исполнители уже играют в основных составах взрослых клубов в чемпионате Хорватии. Это дает им большой опыт. Без этого достичь роста, прогресса, перехода во взрослый футбол — крайне трудно. Должно быть доверие.

Хорватское "Динамо" не может доверять только молодым футболистам. Потому что команда должна играть в Лиге чемпионов. Тренер команды Ненад Белица комбинирует молодых игроков с опытными.

На молодежном уровне должен стоять на первом месте результат или все-таки игроки должны получать нужный опыт?

— Говорят, развитие молодого игрока должно быть на первом месте. Потому что молодежный футбол — это только возможность попасть во взрослый. Но на самом деле так не получается. Нужно развивать футболиста через результат. Если нет стрессовых ситуаций — не будет и результатов. Игрок должен учиться проявлять себя в сложных моментах. Не только в матчах, но и на тренировках должны стараться быть первыми, в каждом упражнении. Только так можно воспитать сильного игрока.

Дарио Срна завершил карьеру и стал одним из помощников Луиша Каштру в "Шахтере". Какие перспективы у него стать самостоятельным тренером?

- Я убежден в том, что из Дарио выйдет хороший тренер. Он, как Шевченко, имеет собственные идеи, харизму и собственное мнение. Пытается учиться, развиваться. Имеет все, чтобы реализоваться в этой профессии.

Проблема для украинского футбола -тренеры. Поколение специалистов 1990 годов ушло. Уходит поколение тех, кто работал в 2000‑х. На смену им почти никого нет. Владельцы клубов не очень спешат доверять молодым тренерам.

— В "Барселоне" доверили Хосепу Гвардиоле, который до этого работал лишь со второй командой один сезон в третьей лиге. А он уже в первом сезоне выиграл шесть трофеев. Был при этом неопытен. Жозе Моуриньо выигрывал свои трофеи, когда был неопытным тренером.

Здесь многое зависит от владельца клуба. В свое время мне поверил Петр Дыминский.

В Лиге чемпионов жребий свел "Динамо" Загреб, и "Шахтер". Чего ожидаете от матчей между чемпионами Украины и Хорватии?

— Прежде всего интересных игр. Думаю, что "горнякам" будет непросто. "Динамо" в прошлом сезоне получило хороший опыт в еврокубках. Команда стала еще сильнее. За флангового форварда Дание Олмо уже сейчас готовы заплатить под миллиард гривен. Сильный также полузащитник Эмер Гояк.

Может так случиться, что вы снова будете работать в Украине?

— Я всегда мечтал работать в загребском "Динамо". Это для меня родной клуб. Рад, что такая возможность появилась. Полученный опыт в Хорватии сделал из меня более сильного тренера, чем я был до этого. Пока не знаю, как будет дальше.