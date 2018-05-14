"Шахтер" выиграл чемпионат Украины по футболу

— Что "Шахтер" станет чемпионом, я не сомневался даже после поражения от "Динамо" месяц назад, — говорит бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко, 48 лет. — "Динамо" провело неплохой сезон. Но "Шахтер" сегодня — совсем другой уровень. Это команда со своим стилем и почерком.

13 мая "Шахтер" обыграл в Харькове ровенский "Верес" — 1:0. За тур до окончания чемпионата Украины донецкий клуб опережает киевское "Динамо" на пять очков. В субботу лидеры чемпионата Украины встретятся в Киеве, но турнирного значения поединок не будет иметь.

— В будущем "Динамо" сможет конкурировать с "Шахтером", — продолжает эксперт. — Нужно только оставить Александра Хацкевича на должности главного тренера и купить по меньшей мере сильного нападающего. "Шахтер", очевидно, летом покинет главный тренер Паулу Фонсека. Но большой проблемы я тут не вижу. Команда играет на багаже предыдущего наставника Мирчи Луческу, именно он ее выстроил. Я даже не вижу проблем в уходе Фреда и Бернарда. Заменить их можно имеющимися исполнителями, никого не покупая. Очень добавил полузащитник Алан Патрик. Можно использовать Танковского или Малышева. Степаненко перевести в защиту. А нападающего Кайоде считаю сильнее Феррейры. Я бы даже рискнул и поставил бывшего капитана Дарио Срну главным тренером.

Матч "Шахтер" — "Верес" мог не состояться. Ровенская команда 12 мая автобусом поехала в Харьков, где проводит домашние матчи чемпион. Когда добралась, руководители клуба решили ехать назад. Причина — отравление девяти игроков. "Верес" вернулся во Львов, где базируется, но на следующий день таки отправился на матч самолетом. В целом команда преодолела 2990 км.

Футбол. Чемпионат Украины 2017/18. Премьер-лига. Второй этап. 1–6-е места

Результаты матчей 31-го тура

"Шахтер", Донецк — "Верес", Ровно — 1:0; "Заря", Луганск — "Динамо", Киев — 0:1; "Мариуполь", Донетчина — "Ворскла", Полтава — 1:1

32-й тур

19 мая, суббота

19:30 "Динамо" — "Шахтер" ТВ: "2+2"

20 мая, воскресенье

17:00 "Ворскла" — "Заря" ТВ: "Футбол 1"

17:00 "Верес" — "Мариуполь" ТВ: "24"

Лига Европы. Финал

16 мая, среда

"Олимпик", Марсель, Франция — "Атлетико", Мадрид, Испания

21:45 по киевскому времени. Лион, Франция. Стадион "Де Люмьер", рассчитан на 59 286 зрителей. Прогноз погоды: +14°С. Судья: Бьорн Куйперс, 45 лет, Нидерланды

ТВ: "Футбол 2"

Текстовая трансляция: gazeta.ua