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вторник, 21 мая 2019 05:40

"Шахтер" стал чемпионом Украины по футболу

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Донецкий "Шахтер" стал чемпионом Украины по футболу. Это третий подряд титул тренера Паулу Фонсеки. За время независимости "Шахтер" завоевал 34 трофея. У киевского "Динамо" — 33.

Возможности "Шахтера" — лучшие в стране. "Динамо" за последние годы потеряло всех лидеров-легионеров и звезд. А донецкий клуб смог сохранить Тайсона, Марлоса и Исмаили, подписав с ними новые контракты. Индивидуальное мастерство этих трех футболистов и бомбардирский талант Мораеса вытащили команду на первое место.

Однако сегодняшний футбол "Шахтера" нельзя назвать развивающимся. Это скорее футбол результата и выжимания максимума из имеющихся игроков.

Высокое качество игры дончане не демонстрируют. Роль молодых игроков в команде минимальна. Если на уровне чемпионата такие вещи проходят, то в еврокубках "Шахтеру" будет сложно рассчитывать на выход из группы Лиги чемпионов или "глубокие" стадии Лиги Европы. Тем более — Марлоса преследуют травмы, что сказывается на его игре.

В прошлом сезоне чемпионская интрига продолжалась почти до последнего тура. В нынешнем — еще в начале апреля стало понятно, что "Динамо" не способно навязать борьбу за первое место.

Киевский клуб в течение сезона так и не решил проблему с форвардом.

Осенью команда привычно попала в "яму", теряя очки с середняками. Наличие значительного количества молодых игроков пока не дает возможности подопечным Александра Хацкевича показывать стабильную игру. Хорошие отрезки сменяются откровенными провалами.

22 мая "Шахтер" примет "Динамо" в Харькове. Турнирного значения поединок иметь не будет. Но репутационно его вес чуть ли не больше предыдущих матчей, когда итог борьбы был неопределен. "Шахтер" в очных матчах не убеждает, что сильнее "Динамо". А для киевского тренера Александра Хацкевича успешный результат в игре с чемпионом — возможность продлить контракт с клубом. Он заканчивается 31 мая. Президент Игорь Суркис думает о тренерской позиции в следующем сезоне.

Футбол. Чемпионат Украины 2018/19. Премьер-лига. 1-6-е места. Результаты матчей 29-го тура

"Заря", Луганск — "Шахтер", Донецк — 0:1

"Динамо", Киев - "Мариуполь", Донецкая Область — 2: 1

"Александрия", Кировоградщина — "Львов" — 0:1

Матч 30-го тура

22 мая, среда

"Шахтер", Донецк — "Динамо", Киев.

19:30. Харьков. Стадион "Металлист", рассчитан на 40 003 зрителя. Прогноз погоды: +15°C, дождь

ТВ: "Футбол 2"

Автор: Сергей ТИЩЕНКО
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21
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