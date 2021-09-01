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четверг, 02 сентября 2021 05:05

"Шахтер" стабилизирует игру в следующем году

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Донецкий "Шахтер" сумел пробиться в групповой турнир Лиги чемпионов по футболу. Команда "стояла" на вылет из турнира, уступая в решающем матче "Монако" - 0:2. Однако отыгрались - 2:2. Но уже в следующем поединке дончане потеряли очки в чемпионате Украины - 1:1 против аутсайдера, ужгородского "Миная". Такой результат позволил лидеру турнира - киевскому "Динамо" оторваться от главного конкурента на три очка.

- "Шахтер" переживает классическую болезнь роста, - говорит бывший игрок команды Виктор Грачев, 64 года. - От полной растренированности переходит в режим работы с большими нагрузками. Хуже, если бы было наоборот. А сейчас я спокоен. Тренер (летом команду возглавил итальянец 42-летний Роберто Де Дзерби. - ГПУ) знает, чего требовать от команды. Футболисты понимают эти требования и пытаются воплотить тренерские задумки на поле. Иногда это удается, иногда - нет. Думаю, результаты и игру "Шахтер" стабилизирует в 2022-ом, после зимней паузы.

С другой стороны, не надо забывать, с какими клубами пришлось бороться. Первый соперник в квалификации Лиги чемпионов "Генк" имел все шансы стать чемпионом Бельгии. Эту команду по силе можно сравнивать с "Брюгге". "Монако" - еще более серьезный противник с амбициозным молодым тренером. Однако в четырех матчах с ними дончане одержали три победы и один поединок свели вничью. Команда выполнила главную свою задачу - пробиться в групповой турнир Лиги чемпионов.

В психологическом плане после изнурительного поединка с "Монако" настроиться на встречу с "Минаем" было нелегко. Считаю, что оснований для удаления центрального защитника Марлона на 15-й минуте, которое сломало игру при счете 0:0, не было. Очевидно, Де Дзерби надо изучить все подводные течения нашего футбола, чтобы понять - что происходит.

Автор: Юрий СТРИГУН
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