"Шахтер" прошел в Лигу чемпионов

Донецкий "Шахтер" обыграл французский "Монако" в матчах за выход в групповой турнир Лиги чемпионов по футболу с общим счетом - 3:2.

Первый поединок на выезде дончане выиграли - 1:0. В повторном, который принял Харьков 25 августа, "Монако" преобладало в первом тайме. Гости удачно прессинговали и забили два мяча, хотя могли и больше.

Вице-чемпион Украины оправился после перерыва. Сумел отыграть один мяч на 74-й минуте. Правило выездного гола с этого сезона отменено. Поэтому назначили дополнительное время. Там решающим стало мастерство донетчанина Михаила Мудрика. Он взял игру на себя и заставил ошибиться защитника соперника Агилара, который забил в свои ворота - 2:2.

Жеребьевка группового турнира состоялась вечером 26 августа. От Украины представлены "Динамо" и "Шахтер".