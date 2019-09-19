"Шахтер" проиграл "Манчестер Сити"

— Понимали, насколько сложно будет играть с "Манчестер Сити". Нашей целью было не позволять сопернику развивать атаки в центре, оставляли им свободные фланги. Хотели проводить быстро свои атаки, — говорит главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру, 58 лет.

18 сентября он дебютировал в Лиге чемпионов. Неудачно — "Шахтер" в Харькове принимал "Манчестер Сити" — чемпиона Англии — и проиграл 0:3. Год тому назад матч на стадионе "Металлист" закончился с таким же счетом. Зато в 2017-ом "Шахтер" победил — 2:1, правда, для англичан тот поединок турнирного значения не имел.

Последний матч показал проблемы обеих команд в обороне. В "Сити" они связаны с травмами — не могли играть Эмерик Ляпорт и Джон Стоунз. У "Шахтера" подбор исполнителей в эту линию не соответствует уровню матчей Лиги чемпионов — Давид Хочолава отсутствовал из-за проблем со здоровьем. Но с ним, очевидно, ситуация была бы еще хуже, чем при отсутствии грузина.

Этими проблемами надо было воспользоваться. И если "Шахтер" в атакующей игре полагался только на скорость Тайсона и его выверенные передачи под рывок Мораеса, то гости ставили на командный прессинг и ряд передач. Так они забили два гола в первом тайме, где преимущество "Сити" не было значительным.

Все изменилось после перерыва. Выход Коноплянки усилить игру на флангах не помог. В защите хозяев началась паника. Отсюда — ошибки в простых ситуациях. Стечение обстоятельств, что после перерыва "Манчестер Сити" забил только один мяч.

Солидно отыграл Александр Зинченко — украинский легионер "Манчестер Сити". Случались ошибки в начале матча. Но с его ходом, как и вся команда, он становился увереннее. Начинал матч на левом фланге защиты, а последние минуты провел в середине поля.

Поражение "Шахтера" с таким счетом бьет по имиджу клуба, но оно "запланировано". Мотивированному "Сити" проигрывают все команды группы. А вот дальнейшие перспективы дончан непредсказуемы — команда может как занять второе место и играть в 1/8 финала, так и финишировать четвертой, прекратив борьбу в еврокубках уже в декабре.

Футбол. Лига чемпионов 2019/20. Групповой турнир

Первый тур

Группа "С"

"Шахтер", Донецк, Украина — "Манчестер Сити", Англия — 0:3 (0:2)

18 сентября. Харьков. Стадион "Металлист". 36 675 зрителей, рассчитан на 40 003. +14°С

Судья: Артур Диаш, Португалия

"Шахтер": Пятов — Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Алан Патрик (Маркос Антонио, 74) — Тайсон-к, Марлос, Соломон (Коноплянка, 46) — Мораес (Дентиьйо, 77). Тренер: Луиш Каштру, Португалия

"Манчестер Сити": Эдерсон — Уокер (Канселу, 81), Отаменди, Фернандиньо-к, Зинченко — Родри (Менди, 83) — Гюндоган, Марез, Стерлинг, Де Брюйне (Бернарду Силва, 77) — Жезус. Тренер: Хосеп Гвардиола, Испания

Голы: Марез, 24, Гюндоган, 38, Жезус, 76

Предупреждения: Родри, 29

"Динамо", Загреб, Хорватия — "Аталанта" Бергамо, Италия — 4:0

Второй тур

1 октября, вторник

"Аталанта" — "Шахтер"

"Манчестер Сити" — "Динамо"